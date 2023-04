Trener Edo za RTL.hr otkrio tko mu je favorit u 'Masked Singeru': 'Obiteljski navijamo za njega'

U petoj emisiji 'Masked Singera' napustila nas je Banana, a ispod nje skrivao se poznati trener iz 'Života na vagi' Edin Mehmedović. Vjerni obožavatelj ovog projekta pojavio se i prošle subote na polufinalu. Dao je podršku kolegama ispod maske, iako nema pojma tko to tamo pjeva. "Većina komentara je pozitivnih i lijepih i lijepo je to za čuti. Uvijek ti je stres kada pročitaš nešto loše, svi smo mi na to osjetljivi", rekao je Edo, zadovoljan što je sudjelovao u showu. Njegove tri djevojčice mislile su da je tata na nekoj aktivnosti - kad ono, on je jedan od glavnih protagonista showa koji su pratile baš svake večeri.

"Imam video koji zorno prikazuje njihovu reakciju kada sam skinuo masku. Podijelit ću to na društvenim mrežama, kada osjetim da je pravi trenutak za to jer je to zaista bilo senzacionalno za vidjeti", rekao je Edo. No, od jedne žene u svom životu nije mogao sakriti što se događa...

"Jedini tko je znao je bila moja supruga jer nisam znao kako joj slagati i objasniti gdje sam kada sam na probama, ali i gdje sam subotama. Ona je morala biti upućena", rekao je.

Njegov glas i hopsanje po pozornici mnogima je otkriće, a evo što kaže o tome...

Izvor: RTL

"Dosad nisam dobivao takve komplimente o svom glasu i stvarno mi je bilo jako lijepo to čuti jer sam totalno bio u nesigurnom području što se toga tiče. Nisam znao kako će to ispasti. Na prvu, kada su me iz produkcije zvali da dođem na 'Masked Singer' rekao sam kako ne znam pjevati. Pa su rekli, 'ajde, smislit ćemo nešto'. I smislili smo", dodao je.

A za koga navijaju?

"Obiteljski najviše pratimo Čudnovište", zaključio je Edo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Show 'Masked Singer' pratite i na PLAYU.