Večeras slijedi prvi troboj, a jedna maska posebno muči Nives: 'Nećemo prebrzo otkriti tko je to...'

Nakon proslavljene skijašice Nike Fleiss koja se skrivala ispod maske Dine i olimpijskih pobjednika Martina i Valenta Sinkovića koji su sve raznježili kao Pasta i Četkica, stiglo je vrijeme da još jedna poznata osoba skine svoju sjajnu masku i iznenadi paneliste, ali i brojne gledatelje.

Večeras slijede novi nastupi već dobro znanih pet maski koje su se gledateljima predstavile su prvoj emisiji – čupavog Čudnovišta, rasplesanog Mede, frajera Banane, elegantne Leptirice i zabavljačice Flamingice.

I dok će dvije maske zapjevati u napetom dvoboju, preostale tri odradit će prvi troboj sezone!

Svi oni već su oduševili svojim nastupima te izazvali čuđenje i brojna pogađanja javnosti. A iako su panelisti za neke od njih prilično sigurni tko se krije ispod, neke ih i dalje prilično muče.

Detektivka Nives Celzijus silno je uzbuđena, no kako ističe, večeras će pomno načuliti uho kad na scenu stupi njoj najveća nedoumica: “Veselim se Čudnovištu jer je presladak i fenomenalno pjeva pa jedva čekam da otkrijem koji genije se krije ispod te maske. Ali sve mi se čini da nećemo prebrzo otkriti tko je to. Previše je misterija vezano uz to malo Čudnovište”.

Drele, Zoran Šprajc, Ivan Pernar, Mario Petreković, Maja Šuput, Natali Dizdar, Vlatka Pokos, Jacques Houdek, Goran Navojec ili, pak, Mirela Holy – to su samo neka od mogućih maskiranih imena koja su se već našla na zvjezdanoj listi.

Novi zabavni tragovi i vatreni nastupi već su spremni kako bi dodatno olakšali posao panelistima – ili ih možda posve zbunili i naveli da sve njihove teorije iz prve emisije padnu u vodu.

‘’Ovo je stvarno teško, ljudi. Ali toliko napeto! Kao, svejedno ti je, ali onda te krene kopkati, kao kad igraš ‘Čovječe, ne ljuti se’, tko će pobijediti’’, našalio se i Saša Lozar te najavio još jedno zabavno nadmetanje detektiva.

Hoće li Leptirica ponovno osvojiti scenskim nastupom, a Flamingica glasom i hoće li ovaj put Medo možda zapjevati na engleskom? Može li Banana opet natjerati panel da se popne na stol i zapleše uz hip-hop te hoće li omiljeno Čudnovište opet igrati na sigurno i izmamiti suze baladom ili je spremno za ludi plesni ritam?

Uz to, na svoje će ponovno doći brojni gledatelji koji mogu glasati za svoju omiljenu masku, a najsretniji od njih na kraju emisije osvojit će 3000 eura.

Tko će skinuti svoju masku i otkriti svoj zvjezdani identitet - nova epizoda 'Masked Singera' na rasporedu je već večeras, uživo od 20.15 sati na RTL-u!