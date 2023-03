Zoran Šprajc odgovorio na silna pitanja obožavatelja: 'Jeste li vi Medo u Masked Singeru?'

"Istina, stvarno sličimo. Osim što umjesto kravate on nosi zlatni lanac", napisao je RTL-ov voditelj Zoran Šprajc na svom Instagramu. Pitanje koje ga ovih dana baš svi pitaju je: Jeste li vi Medo iz 'Masked Singera'?. Ovo je njegov način kako je odgovorio na to, a ljudi i dalje ne prestaju pisati kako se iza te glomazne i kršne maske skriva upravo on.

"To je Zoran Šprajc", "ma to je sto posto Zoki, "čujem njegov glas", "njegov bih glas odmah prepoznao", ovo je tek dio komentara na nastupe Mede u RTL-ovom showu. To mišljenje ima i detektivka Antonija Blaće. Čim ga je čula odmah je viknula: "Ma, to je on!". Otpjevao je pjesmu Mladena Grdovića "Evo mene moji ljudi", a kasnije još jednu - uspješnicu Daleke obale, pjesmu 'Tonka'. Naša Tonka se toliko raznježila pa mu je potrčala u zagrljaj.

Upravo su njegove izvedbe pravi hit na društvenim mrežama, a pogotovo na TikToku 'Masked Singera'. Video ima više od 80.000 pregleda, a u komentarima također vrišti Zoranovo ime. Ako pak smatraju da nije Zoran, onda tvrde da je to Stoka...

