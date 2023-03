Nives Celzijus u prošlotjednoj emisiji 'Masked Singera' nametnula se u borbi za trofej detektiva, takozvano Zlatno uho koje će osvojiti onaj koji pogodi najviše osoba koje pjevaju ispod maske. Trenutačno nije vodeća, no sve se to može vrlo brzo promijeniti. Članica panela detektiva veseli se trećoj emisiji uživo, a za RTL.hr otkrila je koja joj je maska najveći misterij, a za koju sigurno zna tko pjeva ispod nje. Naravno, to sigurno nikada nije sigurno, a sve će se saznati kada se maske razotkriju.

Treća live emisija 'Masked Singera' je pred vama, u drugoj ste zaista bili maestralni – detalji u koje idete kada pogađate osobu su zaista fascinantni. Postoji li osoba koja bolje poznaje našu scenu od vas?

Ako uzmemo u obzir da su Saša i Borko prikupili po bod u borbi za Zlatno uho, a Antonija i ja smo još uvijek na nuli , onda sa sigurnošću mogu reći da su Borko i Saša puno stručniji.

Nastupa pet maski koje su se publici predstavile u prvoj emisiji. Kojoj se vi osobno najviše veselite i zašto, a koja vam je najveća enigma?

Veselim se Čudnovištu jer je presladak i fenomenalno pjeva pa jedva čekam da otkrijem koji genije se krije ispod te maske. Ali sve mi se čini da nećemo prebrzo otkriti tko je to. Previše je misterije vezano uz to malo Čudnovište.

A za koju masku smatrate da ste 100 posto sigurni da znate tko ispod nje pjeva?

Sto posto sam sigurna da je ispod maske Kraljice Jadranka Kosor i vjerujem da mi je to jedini sigurni bod.

Je li trema i dalje prisutna i kako je se rješavate prije emisije?

U prošloj emisiji nisam imala ni trunčicu treme, samo sam se jako dobro zabavljala. Nadam se da će tako ostati do kraja.

