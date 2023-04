Ona je svestrana! Pjevačica, glumica, kolumnistica, a sada i detektivka. Nives Celzijus ove sezone, zajedno s Antonijom Blaće, Sašom Lozarom i Borkom Perićem čini panel detektiva u showu 'Masked Singer'. Njezino lice gledamo na malim ekranima već godinama, no otkrila nam je kako su Nives ispred kamera i Nives u privatnom životu dvije različite osobe. U intervjuu za RTL.hr ispričala nam je kako se snalazi u ulozi detektivke i otkrila njezin tajni recept za samopouzdanje.

Gdje se najviše pronalaziš? Glazba, gluma, spisateljstvo ili žiriranje?

Mislim da svi ti segmenti moga posla imaju svoje čari. Volim pisanu riječ i posebno volim što to mogu raditi iz kreveta, to odgovara mome introvertu koji neprestanu čuči u meni. Volim i pjevanje jer je to najintimniji kontakt s ljudima koji su vječno tvoja podrška. Žiriranje ima neku svoju čar, ali možda bih ipak glumu stavila kao prioritet jer su to trenutci kada imam priliku biti netko drugi, a ne ja, to zna biti jako uzbudljivo pošto je moj život privatno prilično dosadan.

Koji je bio tvoj najveći izazov u karijeri do sada?

Svaki projekt u koji se odvažim ući mi je u tome momentu veliki izazov. Svaki televizijski projekt i svaki nastup i spisateljstvo mi je izazov jer moram izaći iz svoje komfor zone i uništiti tog introverta. Privatno sam dosta sramežljiva osoba, dosta mi je teško izraziti se i ostvariti kontakt s ljudima, pogotovo kada su mi nepoznati.

Je li ti sada lakše s obzirom na to da Sašu Lozara znaš od ranije?

Značajno mi je u svakom projektu kada bude netko tko mi je poznat. Je li to frizer, stilista, kamerman, producent, uvijek mi je bitno da im sigurnu zonu gdje mogu doći, popričati malo, zagrliti se…Važan mi je taj intiman kontakt.

Kako se snalaziš u ulozi detektivke u 'Masked Singeru'?

Iznenađujuće, dobro! Mislila sam da ću biti ekstremno loša u pogađanju. Pratila sam prvu sezonu, često sam bila na telefonu s Daliborom Petkom pa bi nas dvoje pogađali i on bi uvijek prije mene odgonetnuo. Međutim sad kako je krenula druga sezona ipak nisam toliko loša i mislim da sam na dobrim tragovima.

Imaš li tremu prije live emisije?

Više nemam, ali u prvoj emisiji sam imala ogromnu tremu. Sad smo se već uhodali, shvatili proces rada tako da mi je sada puno lakše.

Kći te došla podržati na snimanju, je li bila ponosna?

Iznenadila me kada je izrazila želju da dođe, bila je jako slatka. Otkrila je neke dobre tragove i sluti da se kriju njima neke zanimljive zvijezde ispod maski. Povela je i svoje prijateljice i rekle su da moraju doći ponovno.

Hoćemo li i nju gledati za par godina na sceni?

Ima neke tendencije da bi se voljela u budućnosti baviti takvim poslom, ne glumom i pjevanjem, ali možda biti fotografkinja ili influencerica. Ima i tatinu stranu pa ju zanima i sport, ali vidjeti ćemo. U svakom slučaju, ne bježi od kamera i nema osjećaj neugode, za razliku od mene.

Koliko i kako se razlikuju Nives pred kamerama i Nives privatno?

Dosta se razlikuju. Privatno sam puno povučenija, ljudi koji me poznaju, primjećuju to i na televiziji bez obzira koliko se trudila sakriti. Mislim da sam privatno puno nježnija i šutljivija, ali imam brbljive prijatelje pa je to idealan spoj.

Koja je tvoja najveća snaga?

Ustrajnost, tolerancija, ljubav prema ljudima, čak i prema onima koje ne poznajem ili me znaju povrijediti. U principu, ta mogućnost opraštanja. Nikad nisam bila ljubomorna i uvijek me raduju tuđi uspjesi, a mislim da je to najveća snaga svakome od nas. Naravno i djeca, neke nove ljubavi, moja novootkrivena ljubav prema mačkama, na koje sam alergična, ali to je prava definicija ljubavi. Ljubav je sreća, tuga, bol i alergija.

Javna si osoba. Kako postižeš samopouzdanje?

Mislim da je najjednostavnije ignorirati mržnju i negativne komentare. Zagađivati našu okolinu time je potpuno nesmisleno zato je moj recept- totalni ignor.

