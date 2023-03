Saša Lozar uvjeren je da se ispod maske Banane krije Ivan Pernar: 'Simbolizira našu Banana državu'

Maska koja je najviše podigla publiku na noge, kao i naš panel detektiva je - Banana. Nakon dvoboja, završio je u nastupu "posljednji pokušaj" i uspio izboriti odlazak s pjesmom "Jump Around". "Odmah sam prozreo varku produkcije. Ovo nije sportaš, ovo je političar koji simbolizira našu 'banana državu', radi u Saboru, ne voli primati banane ilitiga replike. Nisam siguran zbog haljinice i djeteta jer on nema kćer, a s druge strane, ne znam, možda voli privatno oblačiti haljine. Dosta je otvoren. To je – Ivan Pernar", rekao je Saša i izazvao Bananu da napravi sklek.

Borko Perić misli da je Banana filmski producent i putopisac Boris Veličan, a Antonija Blaće kaže da je to Kristijan Iličić. Nives Celzijus tvrdi da je ispod maske Tonći Kukoč, zločesti dečko hrvatskog nogometa poznat po mnogim žutim minutama. Tragova je malo, a rješenja mnogo.

A što vi mislite?