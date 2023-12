Zašto je Kerem odbio snimiti scenu s Hande u posljednjoj sezoni 'Miriše na ljubav'? 'Zamijenili su ga s dvojnikom'

Nepobitno je to da je serija 'Miriše na ljubav' osvojila prvotnu Tursku, a potom i ostatak svijeta. Odnos glavnih protagonista Serkana i Ede smješten u ovo suvremeno doba s primjerom nevjerojatne romantike, i mnoge je u Hrvatskoj prikovao za ekrane. Seriju i dalje možete pratiti na platformi Voyo . Oko serije se pisalo podosta pikanterija pogotovo zato što su glavni glumci, Kerem Bürsin i Hande Ercel , u ljubavnoj vezi bili i u stvarnosti, a prije nekoliko mjeseci kolale su glasine kako su svoju vezu ponovno obnovili. No, to su oboje demantirali.

Navodno je snimanje posljednje sezone za oboje bili izazovno budući da su krenule nesuglasice u vezi, a jednu od scena slavni je Kerem odbio snimati sa svojom dragom. Iako su mnogi pretpostavljali da je riječ o svađi dvoje zaljubljenih golupčića, to ipak nije bio slučaj.