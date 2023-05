'Tri sestre' za tri muškarca. Somer, Serdar i Hakan zarobili su srca protagonistica turske serije koja se trenutačno u popodnevnom terminu prikazuje na RTL-u, a seriju možete pogledati i na PLAYU. Dvadesetdvogodišnja Türkan se udala se za Somera, bogatog nasljednika, no s njegove strane nisu se razvili osjećaji. On pati za ženom koju je upoznao u inozemstvu i unatoč ženidbi s Türkan, na Minu jednostavno ne može zaboraviti. Oboje zaključuju da bi bilo najbolje da se rastanu, ali na put im stane Somerova majka. Kako će to izgledati kada bi se njezin sin rastao tik nakon svadbe? To je jednostavno nedopustivo. Pepeljuga je zarobljena u naizgled idiličnoj obitelji, no zapravo živi noćnu moru. Neizlazna situacija Türkan tjera na plač i ni sama ne zna što joj je činiti.

Izvor: RTL

Dönüş je zaljubljena u Serdara, ali ljubav skriva jer smatra da će joj roditelji prigovarati te da ga nikada neće prihvatiti zbog njihove mladosti. Njezina majka ima plan da se uda u bogatoj obitelji, dok je Serdar prosječni građanin, u njihovim očima nedostojan njezine kćeri.

Izvor: RTL

Derya se u Hakana zaljubilana prvi pogled, ali tako nije bilo s njegove strane. Ona tek mora osvojiti Hakanovo srce. Avaturist je, a posebice obožava motore. Reklo bi se, pravi je šarmer zbog kojih mnoge djevojke gube glavu.

Izvor: RTL

Hoće li se i mlađe sestre skrasiti sa svojim odabranicima, ne propustite pogledati u novim epizodama serija, na RTL-u i PLAYU.