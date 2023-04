ANKETA Svekrva ju maltretira, a suprug želi rastavu. Turkan je poput Pepeljuge: Što joj je činiti?

Dvadesetdvogodišnja Türkan bila je najstarija kći u kući. Poznata po svojoj ljepoti, Türkan je bila naivna, šutljiva i romantične prirode. Činilo se kao da je rođena da jednog dana postane savršena supruga nekom savršenom muškarcu. I to se dogodilo na papiru. Udala se za Somera, bogatog nasljednika, no s njegove strane nisu se razvili osjećaji. On pati za ženom koju je upoznao u inozemstvu i unatoč ženidbi s Türkan, na Minu jednostavno ne može zaboraviti. Oboje zaključuju da bi bilo najbolje da se rastanu, ali na put im stane Somerova majka. Kako će to izgledati kada bi se njezin sin rastao tik nakon svadbe? To je jednostavno nedopustivo. Pepeljuga je zarobljena u naizgled idiličnoj obitelji, no zapravo živi noćnu moru. Neizlazna situacija Türkan tjera na plač i ni sama ne zna što joj je činiti.

Tri sestre

Prema bestseleru hvaljenoga autora İclala Aydına, nastala je dirljiva romantična dramska serija u režiji Ede Teksoz i produkcijske kuće Surec, dok su za scenarij zaslužni Betul Yagsagan, Nilufer Ozcelik i Sevgi Yilmaz. Ova iznimna serija snimana je u obalnom gradu Ayvaliku, pokrajini Balikesir, a radnja je smještena u 1998. Popularna serija premijeru je imala 2022. godine, a na RTL-u je možete pratiti od ponedjeljka do petka u 13:55 sati. Također, serija je dostupna i na PLAYU.