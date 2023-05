Dok Turkan plače, Somer čini pogrešku života: Omražena ljubavnica uspjela ga je pridobiti

"Predao sam zahtjev za rastavu braka. Ja ću se preseliti ovamo", rekao je Somer svojoj ljubavnici Mine. Nakon što je prekinuo svaki kontakt s njom, ipak nije mogao obuzdati poriv za zabranjenim voćem. Vratio se fatalnoj crvenokosi.

"Dali smo si priliku unatoč svemu. Sve ostavljamo iza sebe. Zato više ništa nećemo kriti jedno drugome", rekao je Somer, a ona mu je obećala isto.

Ovo se trenutačno događa u seriji 'Tri sestre', koju gledatelji mogu gledati od ponedjeljka do petka u 13.40 sati na RTL-u, a epizode su dostupne i na PLAYU. Zamršena je to priča o međuljdskim odnosima koji se slažu s obzirom na poziciju moći. Povratak ljubavnici prijelomni je trenutak u braku ljepotice Turkan i nemilosrdnog Somera, koji smatra da je zarobljen u odnosu koji nije birao, već ga je za njega odabrala njegova majka. Sve to trpi zbog nasljedstva, koje mu je obećano ako se skrasi s odabranom ženom.

Ovaj nož u leđa svojoj je supruzi zabio u najgorem mogućem trenutku - onda kada je njezin otac doživio srčani udar.

