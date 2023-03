UDVARANJE NA PLAY PREMIUM FOTO On je princ na bijelom konju, a ona princeza: Ovaj par zaljubio se u sasvim drugačijem ljubavnom showu

Može li dobro starinsko udvaranje dovesti do nove vječne ljubavi? Je li vječna, ne znamo, ali par koji se tamo zaljubio pravi je primjer one ljubavi o kojoj nerijetko čitamo u ljubavnim romanima. Upravo je ovaj show, kojeg možete pratiti na PLAY Premium, zasnovan na romanima legendarne spisateljice Jane Austen. Glavna junakinja Nicole Rémy u potrazi za svojim vojvodom sudjeluje u ultimativnom društvenom eksperimentu i vraća nas u najromantičnije razdoblje Engleske, u 19. stoljeće. Natjecateljica je u starom engleskom dvorcu bila zajedno sa 16 potencijalnih udvarača te proživljavala pravu ljubavnu bajku. Na raspolaganju je imala čitav dvor, od roditelja do dvorskih dama, a nauživala se u romantičnim vožnjama kočijom, dvorskim plesovima, čitanju ljubavnih pisama, streličarstvu i vožnji čamcem po jezeru. Uz prekrasnu kostimografiju i nevjerojatno putovanje kroz vrijeme uspjela je pronaći svog princa na bijelom konju. On je Amerikanac Daniel Bochicchio, s kojim se netom nakon showa i zaručila. Njihova je ljubavna priča započela već pri prvom susretu, kada su se poljubili. Gotovo cijeli show uvjeravao ju je kako ima iskrene namjere i borio se s opasnom konkurencijom, a na kraju je izabrala baš njega. U fotogaleriji pogledajte njihove najromantičnije trenutke.