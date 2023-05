ZAPAŽAJUĆA PROMJENA FOTO Pogledajte kako je prije izgledala Nazlı Senem Ünal: Fatalna crvenokosa ljubavnica u seriji 'Tri sestre'...

Glumica Nazlı Senem Ünal u seriji 'Tri sestre' glumi Mine, atraktivnu i fatalnu crvenokosu ljubavnicu, odnosno ženu koja se nalazi između dvije vatre. No, prije nego što je zbog uloge postala poznata kao fatalna crvenokosa ljubavnica, Nazlı Senem Ünal imala je crnu kosu. Glumica je upečatljiva po kovrčavoj kosi, a na društvenim mrežama možemo vidjeti kako joj pristaje i druga boje kosa. Naime, u bogatog nasljednika Somera zaljubila se prije no što je u njegov život ušetala Türkan, njegova sadašnja supruga. Morao ju je oženiti jer je ona bila izbor njegove majke i po svim karakteristikama idealna za njega. Mine zbog toga pati, no Somer, unatoč tome što je u braku, ne prekida vezu sve do trenutka dok ne sazna da mu je ljubavnica lagala te da mu je radila iza leđa. Ponositog Somera to je ubolo poput bodeža i zbog toga odlučuje da je kraj njihovom ljubavnom odnosu. Ova primarno kazališna glumica nema toliko iskustva u serijama i filmovima, a kako pišu turski mediji, njezino vrijeme tek dolazi. Za glumu se nije odlučila već u djetinjstvu, već je studirala fiziku. Kada je odustala od studija, posvetila se marketingu, odnosno radila je u agenciji za oglašavanje, a potom je odlučila studirati glumu. Nakon toga je neko vrijeme živjela u Velikoj Britaniji kako bi usavršila engleski jezik, a kada je to sve prošla, maksimalno se posvetila ljubavi koju je otkrila tek u dvadesetima. Seriju 'Tri sestre' pogledajte na PLAYU.