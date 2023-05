Glumica Nazlı Senem Ünal u seriji 'Tri sestre', koju u poslijepodnevnom terminu od ponedjeljka do petka gledatelji imaju prilike pratiti na RTL-u, kao i na PLAYU, ima podosta nezahvalnu poziciju. Glumi Mine, atraktivnu i fatalnu crvenokosu ljubavnicu, odnosno ženu koja se nalazi između dvije vatre. Jedna je od glavnih antagonistica, ona koja je etiketirana kao ljubavnica. Naime, u bogatog nasljednika Somera zaljubila se prije no što je u njegov život ušetala Türkan, njegova sadašnja supruga. Mora ju je oženiti jer je ona bila izbor njegove majke i po svim karakteristikama idealna za njega.

Mine zbog toga pati, no Somer, unatoč tome što je u braku, ne prekida vezu sve do trenutka dok ne sazna da mu je ljubavnica lagala te da mu je radila iza leđa. Ponositog Somera to je ubolo poput bodeža i zbog toga odlučuje da je kraj njihovom ljubavnom odnosu.

Kako se napetost između Mine i Türkan te Somera nastavlja, glumica pokazuje svoju svestranost i uvjerljivost. Ova primarno kazališna glumica nema toliko iskustva u serijama i filmovima, a kako pišu turski mediji, njezino vrijeme tek dolazi. Za glumu se nije odlučila već u djetinjstvu, već je studirala fiziku. Kada je odustala od studija, posvetila se marketingu, odnosno radila je u agenciji za oglašavanje, a potom je odlučila studirati glumu. Nakon toga je neko vrijeme živjela u Velikoj Britaniji kako bi usavršila engleski jezik, a kada je to sve prošla, maksimalno se posvetila ljubavi koju je otkrila tek u dvadesetima.

Mine u seriji 'Tri sestre' ne propustite pratiti na RTL-u i PLAYU.