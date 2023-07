Mladi glumac Tarik Džinić jedna je od zvijezda nove hvaljene serije 'Tender' koju možete gledati na PLAYU. 'Tender' je duhoviti bosansko-hercegovački sitcom koji prati rad državne agencije za provođenje javne nabave. U središtu serije tročlana je komisija sastavljena po dobro poznatom "nacionalni ključ" modelu: Srbin, Hrvat i Bošnjak. Tri potpuno različita karaktera, potpuno različite političke vizije i potpuno različita pogleda na svijet, prinuđena su raditi zajednički posao i dijeliti zajednički ured.

Međutim, ono što ih spaja je jače od svih njihovih razlika – želja da se obogate. Na putu k tome oni neće prezati ni od čega – lagat će, petljat će, potkupljivat će, ulizivat će se šefovima. S druge strane, tu su i zaposlenici administracije koji imaju svoje privatne probleme – hektičan ili nikakav emotivni život, manjak samopouzdanja i nezainteresiranost, čime često staju na put našoj komisiji. Pritom nitko nije imun na ljubav, a ljubav je nešto što svima treba.

Glavne uloge u 'Tenderu' tumače i Robert Krajinović, Branko Janković, Aida Bukva, Anja Kraljević i Anđela Kušić. Serija ima tri nominacije na Sarajevo Film Festivalu za 2023. godinu.

Tarik je utjelovio lik Bošnjaka. "Ova serija je drukčija od svega dosad, kako zbog scenarija tako i načina snimanja i samog koncepta epizoda", istaknuo je 26-godišnji glumac za Dnevni avaz.

Tarik iza sebe ima niz značajnih televizijskih i kazališnih uloga, a mnogi ga pamte kao Džebru u seriji 'Lud, zbunjen, normalan', a njemu ne smeta što ga obožavatelji nazivaju imenom tog lika kad ga sretnu. Surađivao je s legendarnim glumcima među kojima su pokojni Mustafa Nadarević, Emir Hadžihafizbegović i Tarik Filipović.

Obitelj je shvatila da Tarik ima glumačkog talenta dok je još bio dijete pa su ga na obiteljskim okupljanjima tražili da im pjeva i glumi. "Starija sestra me je oblačila u neke kostime i zezala me: 'Hajde pjevaj, imitira' itd., a u školi sam pohađao razne sekcije, nekako, išlo je prirodno. Još kad sam bio mali, svi su mi govorili: 'Ti ćeš biti glumac, ti bi trebao biti glumac', a ja sam se zaista pronalazio u tome. Onda je u srednjoj školi došla faza kada sam shvatio da je to ozbiljan fakultet, da se jako teško baviti tim pozivom, posebno ovdje, potom mi je i društvo govorilo: 'Nemoj tu, tu nema posla, nema tu kruha'. Ono što je najbitnije, roditelji su mi bili podrška, tako da s njima nisam morao prolaziti nikakva uvjeravanja, kao što mnogi, nažalost, prolaze", rekao je za Azru.

