Jeste li ikada htjeli otići u grad koji nikada ne spava? Filmovi na PLAYU vode vas u New York

Nevjerojatna komedija Julie Delpy ('Prije svitanja', 'Moj zločesti sin'). Marion (Delpy) je prekinula s Jackom i s njihovim djetetom živi u New Yorku. Kada je njezina obitelj odluči posjetiti, njezin novi dečko, tamnoputi Mingus (Chris Rock) teško će se uklopiti u novu situaciju. Film pogledajte na PLAYU.

Izvor: RTL

Još kao djevojčice, Liv (Kate Hudson) i Emma (Anne Hathaway) sanjale su o svojim vjenčanjima i zajedno ih planirale do samih detalja. Danas, u svojim 20-ima, obje su u potrazi za muškarcima s kojima žele provesti živote. Iako se ceremonije vjenčanja prijateljica razlikuju u puno sitnica, obje žele izreći sudbonosno „da“ u legendarnom njujorškom Plaza hotelu. Na nesreću, administrativnom greškom njihova vjenčanja su zakazana istog dana. Nekada bi se djevojke bile spremne žrtvovati jedna za drugu, no danas će utjecajna odvjetnica Liv i učiteljica Emma učiniti sve kako bi dobile vlastito vjenčanje iz snova. Film pogledajte na PLAYU.

Izvor: RTL

Keira Knightley i Mark Ruffalo u dirljivoj komediji o tome što se događa kada se sretnu dvije izgubljene duše koje zajedno pokušaju stvoriti prekrasnu glazbu. Greta (Knightley) i njezin dugogodišnji dečko Dave (Adam Levine) skupa su od fakulteta te se sele u New York kada on potpiše ugovor za veliku diskografsku firmu. Nažalost, putem će se udaljiti, hoće li to biti pogubno za njih i njihovu glazbu? Film pogledajte na PLAYU.

Izvor: RTL

Maggie ima plan. Želi roditi dijete i sama ga odgajati. No ubrzo se zaljubi u Johna, oženjenog muškarca, čija je žena briljantna, ali nemoguća Georgette. Maggie rađa djevojčicu, no dolazi do nevjerojatne spoznaje: tri godine kasnije ona više nije zaljubljena u Johna te se pita nisu li on i njegova bivša zapravo savršeni jedno za drugo…Film pogledajte na PLAYU.

Izvor: RTL

Gabe (Josh Hutcherson) je 11-godišnji dječak koji živi u ekskluzivnom dijelu New Yorka. U kući je atmosfera loša, brak njegovih roditelja (Bradly Whitford, Cynthia Nixon) se raspada i Gabe u pravi tren, na satu karatea, upoznaje slatku djevojčicu Rosemary (Charlie Ray). On smogne hrabrosti prići svojoj prvoj simpatiji i njih dvoje slobodno vrijeme počinju provoditi zajedno. I dok se sprema izjaviti joj ljubav, Gabe sazna da će Rosemary provesti ljeto u kampu, daleko od njega. Film pogledajte na PLAYU.

Izvor: RTL

Filmove pogledajte na PLAYU.