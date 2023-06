Najbolja serija u 2020. godini, dobitnik 9 Emmyja i 2 Zlatna globusa! Prihvaćena od strane kritičara i obožavana od strane gledatelja širom svijeta, ova originalna hit-komedija usredotočila se na dramu bogate i neponovljive obitelji Rose. Nakon financijskog sloma nekada bezobrazno bogati Roseovi prisiljeni su preseliti se u Schitt’s Creek - mali, depresivni grad koji su nekoć kupili iz šale. Koliko će im se biti teško oprostiti od svojih razmaženih života i suočiti s novonastalim siromaštvom, kako će i hoće li otkriti što znači obitelj? Seriju pogledajte na PLAY Premiumu.

Najgledanija online serija njemačkog ARD-a u 2020. koju je pogledalo gotovo 9 milijuna gledatelja! Ova fantastična dramska serija vodi nas na turbulentno putovanje jedne obitelji koja pokušava ponovno izgraditi život u poslijeratnoj Njemačkoj 40-ih i 50-ih godina prošlog stoljeća. Svatko sanja o svojoj budućnosti na najrazličitije načine, suočen s paklom ratne prošlosti i nadom u početak nove ere.

Detektivska serija 'Grantchester' snimljena je prema popularnim knjigama Jamesa Runcieja. Mjesni vikar Sidney Chambers (James Norton) vodi miran život u selu Grantchesteru sve do trenutka kad se mora suočiti s ubojstvom. Zbog višegodišnjeg iskustva rada s ljudima, sve je jasnije da bi upravo on mogao riješiti komplicirani slučaj. No, Sidneya ne brine samo zločin, tu je lijepa Amanda u koju je ludo zaljubljen, ali kod koje je svoju šansu izgubio kad je postao svećenik.

Od autora hit-serija 'Državni službenik' i 'Ubice mog oca'. 'Bunar' je drama egzistencijalizma, potraga za smislom i odgovorima zašto zapravo postojimo na ovom svijetu. Na početku priče upoznajemo profesora filozofije Radomira Pavlovića kojemu je svijet pod nogama - studenti ga obožavaju, autor je kultne knjige, gostuje u TV emisijama čime izluđuje dekana, ali ne obraća mnogo pažnje na to. No jedan događaj promijenit će mu život. Radomir će biti prisiljen preko noći napustiti svoj dotadašnji život i otići u rodno selo u kojem se događaju čudne stvari, kako njemu, tako i svima oko njega.

Kadir Adalı teško se nosi s tragičnim gubitkom žene i kćeri. Osjeća se krivim za to što im se dogodilo i odluči počiniti samoubojstvo. Dok pokušava okončati život u prometnoj nesreći, Kadir će nesvjesno promijeniti tijek svog života. Četiri automobila s četiri osobe sudjeluju u sudbonosnoj nesreći u kojoj je Kadir planirao poginuti. Nakon nesreće Kadira, Zejnep, Kerema i Džemre sudbina nikada neće razdvojiti.

