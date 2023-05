Zeta Morrison i Timmy Pandolfi spremni su svoju ljubav izvesti u stvarni svijet, nakon što su se upoznali u Santa Barbari u luksuznoj vili showa. Par je službeno okrunjen za pobjednike četvrte sezone 'Love Islanda USA', odnijevši kući nagradu od 100.000 dolara, ali i - novog partnera.

Na početku se gotovo sve činilo idiličnim. U intervjuima za američke medije, Zeta je otkrila sve o tome što ona i Timmy spremaju nakon finala, a njezin je odgovor bio jednako sladak kao i njihovo nadolazeće romantično putovanje. "On zna da ja jako volim filmove tako da samo želimo otići pogledati neki film i jednostavno jesti hranu u kinu i samo leći i opustiti se", rekla je.

Ova mlada dama je također izjavila da bi voljela otputovati u London s Timmyjem, budući da je porijeklom iz Surreya u Engleskoj. "On ide k svojoj obitelji u New York, ali ćemo nakon toga odvojiti neko vrijeme za sebe". I to su učinili.

Iako su njih dvoje bili jedan od najzaljubljenijih parova sezone, Zeta je priznala da nije bila sigurna u njihovu budućnost.

"Kako se vrijeme približavalo finalu, razmišljala sam o tome koji su nam planovi za dalje i nisam mogla dokučiti", rekla je.

Sumnje su se obistinile jer je par tek neko vrijeme nakon izlaska bio zajedno, a onda su prekinuli.

"Samo mu želim biti kao stijena jer znam da će on biti isti za mene", govorila je Zeta uoči izlaska, no stijene su se vrlo brzo urušile.

