Morala je ljubiti bivšeg supruga zbog svoje hit uloge: Seriju 'Mlađa' pogledajte na PLAYU

Hvaljena humoristična serija 'Mlađa' prati 40-godišnju samohranu majku Lizu Miller, koja ima problema s pronalaskom novog posla. Slučajni susret s majstorom tetovaža uvjeri je da izgleda mlađa nego što jest. S odličnom šminkom i pažljivo izrađenim internetskim identitetom, Liza se predstavlja kao žena u dvadesetima i dobiva posao svojih snova. Sada samo mora čuvati tajnu od mlađe kolegice Kelsey i šefice Diane.

Seriju 'Mlađa' kreirao je Darren Star koji stoji i iza kultnog 'Seks i grada', a glavnu ulogu Lize tumači Sutton Foster dok je njezinu mlađu kolegicu Lizu utjelovila Hilary Duff. Hilary je otkrila da je odbila ulogu jer se radnja odvija u New Yorku, a ona živi u Los Angelesu. Ipak, Darren nije htio prihvatiti 'ne' kao odgovor pa ju je prihvatila.

Serija je nastala prema istoimenom romanu, a trebalo je cijelo desetljeće da se to dogodi. Hilary je priznala da su producenti držali glumačku ekipu u neizvjesnosti prije početka snimanja svake sezone. Saznali bi tek netom prije dolaska na set kakav je scenarij i što će se događati s njihovim likovima.

Sutton je u seriji surađivala s bivšim suprugom Christianom Borleom s kojim je bila u braku od 2006. do 2009. On je odigrao pisca Dona za kojeg je njezin lik zainteresiran. To je iznenadilo gledatelje koji su komentirali da se nije baš Borle trebao naći u toj ulozi. Bivši supružnici morali su se poljubiti, a Darren je to tražio znajući da su u dobrim odnosima nakon razvoda. Neko vrijeme se šuškalo i razlozima kraha njihovog braka i navodno je Christian prevario Sutton.

Sutton je imala priliku u seriji pokazati svoj pjevački i plesni talent jer je Darren Star znao za njezinu prošlost i da je glumila u kazalištu u mjuziklima. "Sretan sam što je pjevala i plesala", rekao je Star.

Zanimljivo je i da je Duff u sedmoj sezoni 'Mlađe' glumila trudna. Tada je nosila svoje treće dijete, kćer Mae, a produkcija je to pokušala prikriti odjećom.

