'90 dana zaruka: Na drugi način' je uzbudljivi spin-off showa '90 dana zaruka', a možete ga gledati na PLAYU.

Šestero Amerikanaca odlučilo je zbog ljubavi preseliti na drugi kraj svijeta. Odreći će se svega poznatog do tada i pozdraviti sa svojom obitelji i prijateljima. No hoće li ih ta životna odluka usrećiti ili će se slomljenog srca vratiti u Ameriku?

Uzbudljivi spin-off reality showa donijet će vam nevjerojatne izazove kandidata i njihovih odabranika. Za neke od njih to je najrizičnija odluka koju su napravili u životu, ali će svejedno skupiti hrabrosti u potrazi za srećom. Iako će biti sretni sa svojim partnerom, nekima će obitelj i prijatelji stvarati probleme zbog te odluke. Odvažni kandidati će zbog ljubavi otputovati sve do daleke Indije, neki do Brazila, a neki do Južne Afrike.

Pitanje je hoće li im se ta odluka isplatiti ili biti najgora u životu?

Show '90 dana zaruka: Na drugi način' pogledajte na PLAYU!