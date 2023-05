"Ljudi su željni domaćeg sadržaja, možda i zato što se kod nas ne snima tako puno i tako često, ali nadam se da će se i to promijeniti i da će se mijenjati sve više. Uvijek je bio bliži domaći sadržaj – ovo govorno područje, posebno kvalitetan sadržaj. Zašto? Vjerovatno jer se ljudi prepoznaju, bliska im je ta emocija i jer imamo kvalitetne autore koji imaju što reći i pokazati", rekao je redatelj Danis Tanović nedavno u intervjuu za RTL.hr. Slavni redatelj uhvatio se u koštac i s teškim temama te je nakon izvrsne komedije 'Deset u pola', snimio kriminalističku seriju 'Kotlina'.

Radnja započinje u Botaničkom vrtu Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini gdje je pronađen leš. Na potencijalnom mjestu ubojstva izlazi viši inspektor Edib Pašić sa svojim partnerom Midom Zecom. Nejasno je radi li se o ubojstvu ili nesretnom slučaju. Istovremeno, u muzej dolazi i novinarka Ajla Pašić na ranije dogovoreni intervju s direktoricom Selmom, ali joj prisustvo policije privuče pažnju.

U 45 snimajučćih dana snimljeno je pet epizoda, i to u Sarajevu, rodnom gradu poznatog Oscarovca. Kako je rekao u intervjuima, cilj mu je bio pokazati i kako ljudi s ovog podneblja mogu snimiti ozbiljan, višedimenzionalni sadržaj, koji se oslanja na istinsku problematiku. I u kojem se pokazuje kako se voli svoj grad...

Izvor: PLAY

"Grad koji volite i u kojem je obitelj, kuća, ljubav, neodvojiv je dio ličnosti. Tako i Sarajevo mene. Ne znam da li bih to nazvao ‘dijagnoza’, ili kako bih to imenovao. Ima još nekoliko gradova koji su mi važni, za koje sam vezan i u kojima se osjećam kao kod kuće zahvaljujući ljudima koji me dočekuju kao svoga i još neki za koje me vežu neke uspomene", rekao je za RTL.hr. Upravo glavni junak priče pokušava osvijestiti one izgubljene obrise grada iz djetinjstva i mladosti... A u toj će se priči vjerojatno mnogi pronaći, pogotovo u trenucima kada svi žive slično, odnosno onako kako je Tanović sažeo u intervjuu: "U psihotičnom vremenu i istina je da nekad sami sebe izgubimo. Zato je važno pronaći se, a umjetnost je oduvijek pravo mjesto za to".

Seriju 'Kotlina' pogledajte na PLAYU.