U središtu romantične komedije 'Moj ljetni princ' je mladi nasljednik trona Colin koji upadne u nevolje zbog žestokog partijanja, a kraljevska obitelj odluči zaposliti stručnjakinju za odnose s javnošću kako bi ublažila štetu.

Mandy Cooper je mlada izvršna pomoćnica koja želi postati izvršna direktorica odnosa s javnošću. Dobiva priliku razvijati svoje vještine u Greenbriaru u Idahou. U tom gradiću princ Colin od Edgemerea, zgodni britanski monarh s poviješću skandaloznog ponašanja, uhićen je jer je nagrdio znamenitost tijekom javnog nastupa. Stvari se zakompliciraju nakon što Mandy krene popraviti Colinov imidž, a mlada publicistica se pita može li spasiti vlastitu reputaciju i još uvijek imati šanse za ljetnu ljubav.

Taylor Cole je utjelovila Mandy dok princa tumači Jack Turner. Redatelj Peter Sullivan otkrio je nekoliko zanimljivosti o filmu. Gradić Park City, koji u filmu glumi Greenbriar, nema fontanu. Fontana koju vidite u filmu dovezena je i sastavljena kamionom iz Los Angelesa. Korištena je samo jedan dan snimanja. Mještani su mislili da je fontana prava i bacali su novčiće u nju dok su snimali druge scene.

Postoje samo dva oklopa u cijelom dvorcu. Stalno su ih selili iz sobe u sobu i mijenjali boje na krilima.

Jack Turner zapravo svira klavir. Sam je naučio svirati pjesmu "Keep On Lovin’ You" od rock sastava REO Speedwagon koju možete vidjeti kako svira u filmu.

