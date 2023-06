U središtu intrigantne dramske serije su supružnici Popović iza kojih je 25 godina braka. Nekad ih je nosila studentska ljubav i mladenački entuzijazam - želja za uspjehom u trivijalnom društvu u kojem je sve dopušteno i gdje postoje jedino status, karijera i novac. 25 godina kasnije, nakon ostvarenja svih materijalnih dobara, dok se njihova djeca školuju i provode u inozemstvu, ova naizgled idealna obitelj počinje se raspadati. Paralelno sa ženskom i muškom stranom, kroz dinamiku radnje i pripovijedanja, koji obogaćuju dramu osobnim iskustvom glavnih likova, serija nam donosi iskrenu priču o vrlo aktualnim društvenim fenomenima - krizi obiteljskih i međuljudskih odnosa, krizi srednjih godina, krizi našeg društva. Seriju pogledajte na PLAY Premium.

Izvrsni Robert Pattinson i Jennifer Jason Leigh u nagrađivanom filmu braće Safdie, koji je magazin Variety opisao kao „elektrizirajući triler koji 'kida' živce!“ Nakon loše izvedene pljačke banke, koja je njegovog mlađeg brata odvela u zatvor, Constantine 'Connie' Nikas (Robert Pattinson) započinje uvrnutu odiseju kroz gradsko podzemlje u nevjerojatno očajničkom i opasnom pokušaju da svog brata Nicka (Benny Safdie) izvuče iz zatvora. Tijekom jedne nabrijane noći, Connie će sletjeti u ludi svijet nasilja i zločina te će u utrci s vremenom pokušati spasiti i sebe i svog brata, znajući da im životi vise o koncu. Film pogledajte na PLAY Premium.

Dramska serija 'Sudbina žene' donosi priču o trima ženama, zarobljenim rutinom i mačističkim društvenim standardima koji ih čine nesretnima. Na proslavi svoje 50. godišnjice braka Stella shvaća da nije uživala u životu kako je trebala, da je odustala od snova i posvetila se braku, majčinstvu i suprugovoj karijeri. Njezina kći Lívia priznata je psihologinja, ali se odriče velikih mogućnosti u korist svog manipulativnog i zavidnog supruga. Siromašna Cléo sa svojim niskim samopouzdanjem treba osigurati krov nad glavom i učiniti sve kako bi njezina kritična majka bila zadovoljna. Kad Stella donese neočekivanu i impulzivnu odluku, životi svih oko nje naglo će se promijeniti. Seriju pogledajte na PLAY Premium.

Ned (Paul Rudd) je živio sretno uzgajajući organičko povrće na vlastitoj farmi sa svojom hipijevskom djevojkom i psom Willijem Nelsonom. No incident s marihuanom dovede ga u zatvor. Kad konačno izađe završi kod svoje tri sestre. Nakon što upropasti jedan brak, jednu priliku za posao, potencijalnu vezu i jedno partnerstvo on će priznati da ima problema u komunikaciji. No njegove sestre jednostavno misle da je on idiot. Film pogledajte na PLAY Premium.

Annie Braddock (Scarlett Johansson) tek je diplomirala, a dok ne odluči što želi u životu, zaposli se kao dadilja kod bogate njujorške obitelji. Dok balansira između članova disfunkcionalne obitelji, izuzetno bezobrazne majke, oca koji ima ljubavnicu i razmaženog djeteta, Annie se upusti u romansu s njihovim susjedom Harvardom (Chris Evans). No ubrzo sazna da je njezina šefica prošlu dadilju otpustila jer je imala dečka. Film pogledajte na PLAY Premium.

