Spin off reality showa ‘90 dana do vjenčanja‘ (‘90-Day Fiancé’) donosi nam vruće tropske ljubavne priče u obliku egzotičnog showa ‘Ljubav u raju: Karibi’ (‘Love in Paradise: The Caribbean’, 2021.).

‘90 dana do vjenčanja‘ donosi priče o putovanjima u druge zemlje radi voljenih osoba dok ‘Ljubav u raju: Karibi’ preuzima taj koncept i dodaje plaže, sunce i romansu. Tropski odmor zasigurno bi vas ostavio bez riječi. Barem na kratko, zaboravili biste svoje probleme kod kuće, prepustili se mirisu plaža i mora te pustili osjećajima da vas vode. Za četiri slobodna Amerikanaca odmor je bio upravo takav. Prepustivši se čarima tropa, putovanje im je donijelo novu iskru u život. Započeli su veze s lokalnim otočanima, no jednom se moraju vratiti kući.

Barbados, Jamajka, Kostarika i Panama, predivne su lokacije stvorene za opuštanje i ljubav. Amerikanci se nadaju da će njihova romansa s otočkom ljubavi opstati i nakon što odmor završi.

‘Ljubav u raju: Karibi’ prati četiri para u različitim fazama njihovih veza na daljinu uz usputne drame i nevolje. Cilj emisije je da parovi ostanu zajedno te da svoju budućnost usmjere prema razvitku svoje veze, za razliku od emisije ‘90 dana do vjenčanja‘ kojoj je za cilj vjenčanje.

S čežnjom se prisjećaju kako su na odmoru bili “oboreni” s nogu i kako su se zaljubili, a sada se vraćaju da vide mogu li stvari uspjeti. No, u prvih nekoliko minuta ponovnog susreta, već se vide pukotine u odnosima. Mogu li probuditi iskru zbog koje su se i vratili?

Karipska ljubavna priča čini se privlačnom i egzotičnom, no drama i udaljenost između njih pokazat će kako nije sve tako bajno te da se za pravu ljubav treba žrtvovati. Hoće li parovi uspjeti prebroditi sve nedaće, drame i probleme kako bi nastavili svoju ljubav ili su samo bili poneseni čarima i ljepotama svog odmora?

