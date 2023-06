Ove serije inspirirane su popularnim romanima: Od 'Tri sestre' preko serije 'Nemirni' do 'Pada'

Tri sestre

Prema bestseleru 'Tri sestre' hvaljenoga autora İclala Aydına, nastala je dirljiva romantična dramska serija u režiji Ede Teksoz i produkcijske kuće Surec, dok su za scenarij zaslužni Betul Yagsagan, Nilufer Ozcelik i Sevgi Yilmaz. Ova iznimna serija snimana je u obalnom gradu Ayvaliku, pokrajini Balikesir, a radnja je smještena u 1998. godini. Na početku upoznajemo tri sestre, svaka je posebna na svoj način, ali i oko svake se zapliće priča. Poznata imućna obitelj Korman poželi da se najstarija sestra Türkan uda za Sonera (Berker Güven). U samo mjesec dana oni se vjenčaju imajući bajkovitu svadbenu ceremoniju. No odmah nakon vjenčanja nad obitelji će se početi nadvijati tamni oblaci i ništa više neće biti kao prije. Na dan vjenčanja Türkan shvaća da je njezin suprug Soner ušao u brak bez svog pristanka. Štoviše, on namjerava biti sa svojom djevojkom Mine (Nazli Senem Ünal) te se želi vratiti u London. Seriju pogledajte na PLAYU.

Pad

"Nisam slobodan čovjek. Čovjek koji je ubio nikada više ne može biti slobodan. Sloboda više nikada ne može biti moja riječ. Sloboda je pravo drugih da kažu što misle o meni. Sloboda je da ju svojataju, mrze, mrcvare, a ja sam više ni ne znam što znači ta riječ. Je li to možda sjećanje da sam jednom kao dijete trčao oko Biljarde i bio sretan. Ili je sloboda onaj trenutak kada sam odlučio da napišem ovu knjigu? Pitaš me za suđenje. Ne znam što da ti kažem. Zavidim svima u sebi, bez obzira na visinu kazne i izuzev nesretnog Nikole koji je sve izgubio. Meni i kada izađem odavde više nema normalnog života. Je li to privilegija slave? Ovi ostali u sobi su manje popularni od svojih zločina i svi će ih zaboraviti. Moje grijehe će uvijek moći osvježiti neki gledatelj…“, snimio je Žarko Laušević video uoči objavljivanja svoje knjige 'Godina prođe, dan nikada'. U svojoj autobiografiji Laušević opisuje tragični događaj u kojem je sudjelovao i sve ono što mu je prethodilo, prisjeća se djetinjstva i glumačkih uspjeha te iznosi svoje iskustvo prvih dana u pritvoru, dugotrajnog sudskog vještačenja, mučnog suđenja, izricanje presude i suočavanja s vlastitom krivnjom. Po toj je knjizi snimljena i serija 'Pad', a koju ekskluzivno možete pogledati na PLAYU.

Nemirni

Uzbudljiva krimidrama 'Nemirni', nastala prema romanu Marka Popovića, a u režiji Darka Nikolića („Jedini izlaz“), uvodi nas u svijet intrige, kriminala i životnih opasnosti prilikom traganja za počiniteljima nekoliko misterioznih ubojstava. Inspektorica Mirna Paligorić, progonjena vlastitim nemirom, rješava slučaj zločina starog pet godina i slučajno razotkriva spregu države, tajne službe i kriminala. Životi policajaca, kriminalaca i naizgled slučajnih sudionika upleteni su u “sistem spojenih posuda” koji dovodi do neočekivanih i šokantnih otkrića, koja sve njih ostavljaju nemirnima. Seriju 'Nemirni' pogledajte na PLAYU.

