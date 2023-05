Princeza Margaret i princeza Elizabeth tada su bile tek djevojke željne zabave, odrasle u konvencionalnom i konzervativnom svijetu čiju sudbinu diktira nasljedstvo. Na dan pobjede u Drugom svjetskom ratu, 1945. godine, nagovorile su roditelje da im dopuste da ovu veliku noć provedu na ulici, poput svih ostalih normalnih ljudi. Iako kraljica Mary nije bila za to, kralj George VI. je popustio. Bit će to noć puna uzbuđenja, opasnosti i prvih romansi. Ovo je priča inspirirana stvarnim događajima, a ekranizirana ju filmu 'Kraljevne u provodu' kojeg možete pogledati na PLAYU.

Još uvijek nesvjesne što ih sve čeka u životu, uz pratnju i kraljevsku zaštitu u civilu slavile su povijesni dan poput svojih vršnjaka. Nimalo tipično za njih, ali to su svakako uspomene koje se pamte i koje su ove dvije sestre vezale do kraja njihovih života. Iako su u stvarnom životu sestre stigle u Buckinghamsku palaču do 22 sata navečer, a pratilo ih je čak 16 vojnika u civilu, u ovoj fikcijskoj, svaka ima tek jednu pratnju. Njihovi roditelji naložili su im da u palači moraju biti do jedan sat ujutro, no splet okolnosti odvede ih na drugu stranu. Potraga za njima nastavit će se do dugo u noć.

Ova komedija u režiji Juliana Jarrolda te u glavnim ulogama sa Sarah Gadon (princeza Elizabeth), Belom Powley (princeza Margaret), Emily Watson (kraljica Elizabeth), Jackom Reynorom (Jack Hodges) te Rupertom Everettom (kralj George VI.), gledatelje će povesti na povijesno putovanje inspirirano kraljevskom obitelji.

