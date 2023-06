Ecevit (Murat Yildirim), Bilal (Sarp Akkaya), Ibrahim (Güven Murat Akpinar), Zeki (Tugay Mercan) i Ahu (Asli Enver) zajedno su proveli djetinjstvo u siromašnoj četvrti Istanbula, Kujudibi. Nažalost, dogodilo se da je ova petorka skrivila nesreću koja ih je skupo koštala i zauvijek im promijenila živote. Dvadeset godina poslije tog nesretnog događaja davno zaboravljeni prijatelji čuli su da je Zeki završio u zatvoru nakon što je upucao muškarca. Svi su poznavali čovjeka u kojeg je pucao i svi su znali zašto je to učinio. Stari prijatelji ponovno će se okupiti kako bi spasili Zekija iz zatvora, no istovremeno će krenuti u osvetu zbog svih nepravdi koje su im nanesene u djetinjstvu.

Od producenata „Veličanstvenog stoljeća“ i scenarista hit-serije „Ezel“, Pinara Buluta stigla je napeta kriminalistička drama „Igra šutnje“ („Suskunlar“). Prikazana u više od 30 zemalja, ova uzbudljiva serija temelji se na istinitoj priči o djeci koja su u odsutnosti osuđena na devet godina zatvora u Gaziantepu 1997. „Igra šutnje“ serija je o četvorici mladića i djevojci koji traže odgovore o izgubljenom djetinjstvu, priča je to u kojoj su ljubav, strast, prijateljstvo, odanost i osveta u stalnom sukobu.

Ecevit Ora bio je inteligentan i vrijedan dječak. Nakon što je uspješno završio studij prava u Njemačkoj, vratio se u Istanbul, ali se nikada nije vratio u svoje staro susjedstvo. Ima blistavu karijeru, bijesne aute i lijepu djevojku, ali je vrlo usamljen čovjek. Oduvijek je znao da ne želi postati ono što je bio njegov otac - osuđenik, koji je pola života proveo u zatvoru zbog sitnih zločina. Nažalost, sudbina nije dopustila da se njegovi snovi ostvare. Sićušan i mršav dječak Bilal bio je najmlađi član bande. Zbog njegovih fizičkih osobina i bolesti, svi u susjedstvu osjećali su neku vrstu naklonosti i sažaljenja prema njemu. Iako ga škola nikad nije zanimala, on se želi obogatiti. Od djetinjstva je strastveno zaljubljen u Ahu i žudi za trenutkom kad će mu ona uzvratiti ljubav. Zeki se napokon ponadao da mu se sreća osmjehnula. Zaljubio se u kćer svojeg stanodavca i htio ju je zaprositi. Direktor firme u kojoj je radio kao vozač obećao mu je da će s njim u prošnju, no da mora prije toga obaviti još jednu vožnju. Kad je shvatio koga vozi, Zeki izlazi iz auta i puca u klijenta. Od tog trenutka više ništa neće biti isto. Ahu je bila jedini ženski član ekipe i, kako su dječaci voljeli reći, „njihovo blago“. Kao dijete bila je zaljubljena u Ecevita, no kako je on napustio Kujudibi bez osvrtanja, s vremenom je popustila Bilalovu upornom udvaranju. Ahu je postala fotografkinja i nikad nije napustila stari kvart. Ibrahim je u mladosti bio pravi zabavljač, no uvijek je upadao u probleme. Iz nekog razloga osjeća da privlači probleme poput magneta jer ga, koliko god ih pokušavao izbjeći, uvijek sustignu. Vrlo je odan i pouzdan prijatelj, do te mjere da bi život dao za svoje najmilije. Pametna, lijepa, ambiciozna i uspješna Birsen je Ecevitova djevojka. Prije nego što je postala menadžerica za odnose s javnošću poznatog lanca restorana, bila je odvjetnica za razvode. Ima snažne osjećaje prema Ecevitu i jako je rastužuje što on s njom ne dijeli tajne iz prošlosti.

Popularna serija nagrađena je nizom nagrada 2012., proglašena je najboljom turskom serijom na Uludağ Üniversitesi dodjeli, na Golden Butterfly Awards Çağatay Tosun primila je nagradu za najbolju riježiju, na Sosyal Medya Ödülleri postala je najbolja turska serija te 2013. na Düzce University proglašena najboljom turskom serijom, a iste godine i na Antalya Television Awards bila nominirana za najbolju tursku seriju te u kategoriji najbolje originale glazbe.

