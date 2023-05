KAKVA RASKOŠ PRAVA IDILA Pogledajte vilu u kojoj živi ljepotica Türkan iz hit serije 'Tri sestre'

Dvadesetdvogodišnja Türkan bila je najstarija kći u kući. Poznata po svojoj ljepoti, Türkan je bila naivna, šutljiva i romantične prirode. Činilo se kao da je rođena da jednog dana postane savršena supruga nekom savršenom muškarcu. Udala se za imućnog Somera i sada živi u njegovoj prekrasnoj kući. Vila u kojoj žive izgleda poput one iz bajke. Veliko dvorište, bazen, prekrasno uređene i raskošne sobe, skupocjen namještaj... No, iako ima sve što poželi, nije baš sve kao iz bajke. Somer i dalje pati za ženom koju voli te oboje zaključe da je najbolje rastati se. Na put svemu tome staje Somerova majka koja ima radi ugleda njihove obitelji ne dozvoljava. Seriju pogledajte na RTL-u od ponedjeljka do petka u 13:15 sati, a epizode su dostupne i na PLAYU.