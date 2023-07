Dan danas sam dijete, rekao je glumac Matko Knešaurek, najpoznatiji po ulozi Marka Odaka u RTL-ovoj hit seriji 'Ruža vjetrova'. U emisiji 'Kad smo bili mali' u produkciji RTL Kockice, koju možete pogledati na PLAYU, imate priliku upoznati svoje idole, osobe iz javnog života, sportaše, glumce, kraljeve društvenih mreža i saznati što ih je dovelo do njihovog današnjeg zanimanja.

Otvoreno i bez zadrške o svojem djetinjstvu pričala su najpopularnija imena hrvatske medijske scene. Pokazujući nam stare fotografije iz djetinjstva otkrivaju nepoznate dijelove svog života, a jedan od njih je i Matko, koji je voditeljici Tatjani Horvatić na samom početku otkrio kako je odrastao u metropoli.

"Djetinjstvo je bilo lijepo, šaroliko, zanimljivo, putovali smo puno i to sam zahvalan roditeljima. Išao sam svugdje s njima od pete godine. U pamćenju mi je ostao Rim", rekao je Matko. Iako na to svi prvi pomisle, rekao je kako je gluma za njega bila nepoznanica gotovo do fakulteta, no odmalena je bio pravi kreativac.

Izvor: PLAY

"Moji roditelji bi rekli da sam bio miran, a opet živ. Volio sam se sam igrati, ali znao sam se s prijateljima igrati vitezova. Uvijek sam volio nešto izrađivati, bio sam svojeglav, tvrdoglav - to je to", otkrio je Matko te dodao kako je u osnovnoj školi bilo ocjena svakakvih boja. Išao je, kaže, i na popravne ispite.

"Skidam kapu svojim roditeljima, trebalo je doći u školi i gledati u sve te jedinice", rekao je. Miris djetinjstva su mu mamine kremšnite. "Ma bolje i od samoborskih", dodao je. Što se tiče fakulteta, studirao je pravo, a potom se ipak odlučio studirati glumu iako dotad nije pogledao nitijednu predstavu. No, Akademija kao da je bila suđena i danas je poznati glumac.

POGLEDAJTE VIDEO:

Emisiju 'Kad smo bili mali' i seriju 'Ruža vjetrova' pogledajte na PLAYU!