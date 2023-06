Sada je službeno! Serkanova i Edina ljubav završila u stvarnom životu, ona ima novog partnera

Nije tajna kako su se Hande Ercel i Kerem Bursin zaljubili na setu serije 'Miriše na ljubav', a kemija iz stvarnog života definitivno se osjetila i u kadru. Jesu li Hande i Kerem zajedno? To je bilo najčešće pitanje obožavatelja nakon što je serija završila s emitiranjem, a izgleda kako napokon mogu spavati mirno. Prije nekoliko mjeseci slavnu tursku glumicu povezivali su s influencerom Hakanom Sabancijem, jednim od najbogatijih ljudi u Turskoj. To bogatstvo nije u društvenim mrežama, već u činjenici da je sin jedne od najimućnijih obitelji u Turskoj. Sabanciji su milijarderi, a Hakan je, kako bi se reklo, zlatna mladež. Turski mediji tada su tvrdili kako su on i Hande viđeni kako ulaze u hotel u Istanbulu, a nijedan od njih vezu nije potvrdio niti opovrgnuo. Je li Hande pala na bogatog zavodnika ili je pak Kerem još uvijek u igri? Iako su obožavatelji navijali za Kerema, Hande je izgleda okrenula novu stranicu u životu.

Na društvenim mrežama Hande i Hakan podijelili su zajedničke fotografije s koncerta Coldplaya, a intiman zagrljaj potvrđuje da su već neko vrijeme u vezi. Na upite o romansi nisu odgovarali te su sve odlučili potvrditi onako kako njima najviše odgovara. Kako je bilo s Keremom, tako je Hande učinila i s novim muškarcem u svom životu.

Izvor: Instagram

Naime, vezu su potvrdili u travnju 2021. zajedničkom fotografijom s Maldiva na društvenim mrežama. O glumici koja je karijeru započela kao manekenka i šest godina starijem zavodniku pisali su gotovo svi svjetski tabloidi. Naime, Kerem je zbog Hande ostavio tadašnju djevojku, a njihovu vezu medijski je pratio i uspjeh serije. Postali su omiljeni turski par. No, baš poput scenarija u sapunici i njihova veza je nakon godinu dana sreće završila dramatično! Navodno je i snimanje sapunice naprasno završilo jer je upravo na setu eskalirala brutalna svađa koja je završila prekidom i netrpeljivošću pa ljubavne scene između dvoje glumaca naprosto nisu bile moguće.

