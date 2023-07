SAMO NA PLAY PREMIUMU! Epizode serije 'Pun Mjesec' možete gledati unaprijed

'Pun Mjesec' jedna je od turkih svjetskih uspješnica i od ponedjeljka do petka možete je gledati na RTL-u u 12:15. No korisnici PLAY Premiuma mogu gledati epizode unaprijed i saznati prije svih što će se sljedeće dogoditi između Ferita kojeg tumači slavni Can Yaman i Nazli koju je utjelovila Özge Gürel.

Ferit je uspješan, šarmantan, ali i zagonetan poslovni čovjek. Nazli je mlada, vrlo lijepa, ali i svojeglava djevojka iz skromne obitelji. Ona studira gastronomiju i radi kako bi pokrila svoje troškove, ali i troškove svoje obitelji te ostvarila san da postane kuharica. Ferit i Nazli karakterno su vrlo različiti, a sudbina je htjela da se sretnu u Feritovoj kuhinji. Zbog Feritove organiziranosti i pedantnosti, osoblje koje radi za njega često ne može dugo podnositi pritisak i visoke standarde koje Ferit neumoljivo zahtijeva. Pa se tako i Nazli i Fert stalno prepiru i svađaju, no zbog kuharskih sposobnosti koje Nazli pokazuje, čini se da će njihov odnos ipak trajati.

