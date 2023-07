'Tender' je duhoviti bosansko-hercegovački sitcom koji prati rad državne agencije za provođenje javne nabave. U središtu serije tročlana je komisija sastavljena po dobro poznatom "nacionalni ključ" modelu: Srbin, Hrvat i Bošnjak. Tri potpuno različita karaktera, potpuno različite političke vizije i potpuno različita pogleda na svijet, prinuđena su raditi zajednički posao i dijeliti zajednički ured.

Međutim, ono što ih spaja je jače od svih njihovih razlika – želja da se obogate. Na putu k tome oni neće prezati ni od čega – lagat će, petljat će, potkupljivat će, ulizivat će se šefovima. S druge strane, tu su i zaposlenici administracije koji imaju svoje privatne probleme – hektičan ili nikakav emotivni život, manjak samopouzdanja i nezainteresiranost, čime često staju na put našoj komisiji. Pritom nitko nije imun na ljubav, a ljubav je nešto što svima treba.

Glavne uloge u 'Tenderu' tumače Robert Krajinović, Branko Janković, Tarik Džinić, Aida Bukva, Anja Kraljević i Anđela Kušić. Serija ima tri nominacije na Sarajevo Film Festivalu za 2023. godinu.

Kreator 'Tendera' Srđan Vuletić otkrio je da je ideju za seriju dobio prije više od 10 godina.

"Koncept i prve verzije uvodnih epizoda serije 'Tender' su napisane prije više od deset godina. Kada sam počeo rad na ovom projektu, glavni cilj mi je bio da se kroz zdrav, autentičan humor izvrši dekonstrukcija prepoznatljivih političkih praksi u Bosni i Hercegovini (korupcija, marifetluci, nerad, talovi, itd). Sa druge strane, želja mi je bila da napravim nešto što će se baviti dinamikom i psihologijom grupe, a sve to na nov, svjež način. Naravno, taj dugi period rada na seriji mi je pomogao da ja izoštrim svoju viziju i da se u epizodama fokusiram na teme koje me više zanimaju, a to su problemi savremenih žena i muškaraca – manjak ili višak samopouzdanja, nedostatak emotivnog života, odnos ljubav-mržnja prema kolegama, manjak socijalne inteligencije", ispričao je za Al Jazeera Balkans.

U seriji je angažirao nove, mlade talente jer je smatrao da uz dobar scenarij i zanimljivu radnju nisu potrebna već dobro poznata glumačka lica.

Od ponedjeljka do petka na PLAYU će izlaziti jedna nova epizoda 'Tendera'.

