Serija 'Miriše na ljubav' jedna je od najpopularnijih u Turskoj.

Razlog za popularnost su svakako glavni glumci, prelijepa Hande Ercel i naočiti Kerem Bursin. Kerem je utjelovio arhitekta Serkana, a Hande mladu Edu kojoj je on krivac za prekid studija. No unatoč što su imali neugodan prvi susret, odluče sklopiti zanimljiv odgovor i Eda počne glumiti Serkanu zaručnicu.

Dobro su dočarali kemiju u zajedničkim scenama jer je između njih zaiskrilo i u stvarnom životu. Kerem i Hande zaljubili su se na snimanju, a glumac je ostavio tadašnju djevojku zbog nje.

Iako se zbog zajedničkih fotografija na društvenim mrežama nagađalo da su zajedno, šutjeli su sve do travnja 2021. Tada su pozirali na Maldivima. No ljubavna idila nije dugo potrajala i prekinuli su u siječnju 2022.

Odmah su obrisali zajedničke fotografije s Instagrama, a šuškalo se da im je presudila njegova nevjera. Drugi su pak tvrdili da im je pritisak javnosti uništio vezu. Par nikad nije otkrio zašto su prekinuli, a njihov odnos na setu serije bio je napet.

