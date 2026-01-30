Najbolje regionalne krimi serije koje se ne propuštaju

Kvalitetne televizijske serije koje se stvaraju posvuda po svijetu ne zaobilaze ni naše krajeve. U posljednjih nekoliko godina, u našem susjedstvu nastale su fantastične kriminalističke serije koje su visokom razinom produkcije, izvrsno raspisanim zapletima i sjajnim glumačkim ostvarenjima začarale gledatelje pred malim ekranima. DRŽAVNI SLUŽBENIK

Regionalnoj uspješnici, 'Državnom službeniku' iz sezone u sezonu raste popularnost. Treća sezona bavi se najaktualnijom temom do sada – koronavirusom i pandemijom. Radnja serije odvija se u vrijeme zatvaranja zemlje, policijskih satova, tišine - jedne potpune nepoznanice u kojoj je cijeli svijet stao, a sve osim zdravlja nacije postalo je nevažno. Glavni junaci serije, agenti sigurnosno-obavještajne agencije bore za svaki dah, za svaki respirator, svaki trenutak mira svih stanovnika svoje zemlje. Lazar Stanojević (Milan Marić) učinit će sve da zaštiti svoju obitelj i ljude koji voli, ali i da ispuni svoj zadatak državnog službenika jer je njemu služba svetinja. CRNA SVADBA

Regionalna uspješnica Crna svadba opisana je kao psihološki triler s elementima horora i mistike, neuobičajenim žanrom na našim prostorima. Vodi nas u malo selo u istočnoj Srbiji, gdje mještanin Mitar (Slavko Štimac), inače miran čovjek, iznenada i na brutalan način ubije dvanaestero svojih susjeda. Petar Ćirić (Uliks Fehmiu), pregovarač sigurnosne agencije, pokušava uvjeriti Mitra da se preda. Nakon što izgovori riječ katabaza", Mitar si pred Petrovim očima puca u glavu. Pokušavajući rasvijetliti motive zločina, Petar i inspektori Tomić (Nikola Kojo) i Blagojević (Nebojša Milovanović) pozivaju psihologinju Natašu Janković (Jelena Đokić) da kao sudska vještakinja utvrdi je li Mitar psihički obolio ili se iza zločina krije neki drugi motiv. Je li u pitanju bolest, magija ili religija? TAJKUN

Uzbudljiva srpska kriminalistička drama Tajkun odlično je prihvaćena od strane kritičara i publike. Napeta serija jednog od najboljih srpskih scenarista, Đorđa Milosavljevića i redatelja Miroslava Terzića, s Draganom Bjelogrlićem u ulozi moćnog tajkuna, kojem i država i neprijatelji s one strane zakona prijete uništenjem poslovnog carstva. U središtu priče je Vladan Simonović (Bjelogrlić), u Srbiji omražen zbog bogatstva koje je stekao tijekom raspada Jugoslavije 90-ih godina. Iako je ranije iz sjene mogao upravljati svojom tvrtkom, a donekle i privredom cijele zemlje, političari na vlasti sada ga po potrebi koriste za jačanje svog autoriteta. Stoga pokušaj atentata na Simonovića neće od njega stvoriti žrtvu u očima političara i medija pod njihovom kontrolom. Naprotiv, taj napad samo će ga učiniti još ranjivijim pa će i istragu o atentatu morati voditi sam, a to će ga dovesti do onih s kojima je morao sklopiti vražji dogovor kako bi uspio u biznisu. SENKE NAD BALKANOM

Ova povijesno-kriminalistička serija smatra se najskupljom ikad proizvedenom u Srbiji, a neki su je prozvali i srpskim Peaky Blindersom'. Radnja je smještena u turbulentne 20-e godine 20. stoljeća, a prati slučaj dvojice inspektora koji upadaju u vrtlog stravičnih serijskih ubojstava. I dok se zemlja oporavlja od posljedica Prvog svjetskog rata, nove mračne sile nadvile su se nad Balkan. Legendarni glumac Dragan Bjelogrlić autor je, scenarist i producent ove iznimno napete kriminalističke serije, a maestralno je odigrao i glavnu ulogu. I dok se miješaju stvarnost i fikcija, pojavljuju se i neke povijesne ličnosti, poput Ante Pavelića, kojeg glumi Bojan Navojec te tajni agent Sovjetskog Saveza, Mustafa Golubović, kojeg je sjajno utjelovio Goran Bogdan. JUŽNI VETAR

Kada se 2018. pojavio film Južni vetar osvojio je gledatelje diljem svijeta, od Francuske do Japana, a 2020. dobio je nastavak u seriji koja se zasigurno može smatrati regionalnim TV fenomenom. Uz izvrsnu produkciju, odličnu glumačku postavu, specijalne efekte i dijaloge koji jednostavno, nepretenciozno i direktno pogađaju u temu, ne čudi da je serija oborila sve rekorde gledanosti čim je puštena u eter. Kritičari smatraju kako je serija Južni vetar' produkcijsku ljestvicu digla visoko, po uzoru na svjetska mjerila. Odlična glumačka ekipa, predvođena sjajnim mladim srpskim glumcem Milošem Bikovićem vratila se i u seriji. Izuzetak je jedino što je sjajnog Dragana Bjelogrlića u ulozi Cara zamijenio legendarni Miki Manojlović. Radnja kreće tamo gdje je film stao – odlaskom Petra Maraša u zatvor. Prve četiri epizode zapravo su proširena verzija filma, a ostalih 10 prati radnju nakon filma. BESA

Vrhunska kriminalistička akcijska serija Besa okupila veliku međunarodnu i regionalnu ekipu autora i glumaca, predvođenu poznatim britanskim scenaristom Tonyjem Jordanom (Hustle', Life on Mars'). Jordan je, zajedno sa scenaristom Mladenom Matičevićem i timom pisaca iz naše regije, a po originalnoj ideji Srđana Šapera, kreirao prvu regionalnu seriju koja zadovoljava sve standarde poznatih britanskih dramskih serija. Priča prati život Uroša Perića (Radivoje Bukvić), poslovnog čovjeka iz Beograda, koji, kako bi zaštitio svoju obitelj od krvne osvete, pristaje postati ubojica za albansku mafiju. MOČVARA

U središtu radnje serije je surovi, ritualni zločin. Jedno po jedno, beogradska policija počinje nalaziti tijela brutalno ubijenih žena. Hladnokrvan slučaj serije ubojstava je izrazito zbunjujući, ne postoje tragovi za koje bi se istražitelji mogli uhvatiti, a jedina poveznica između žrtava je to što su sve tri žene živjele pomalo nekonvencionalnim stilom života i sve tri su majke. Za policijsku istragu zadužen je inspektor Nikola Krsmanović (Goran Bogdan), predani istražitelj koji iza sebe ima mračnu, huligansku prošlost. Kako istraga odmiče, Krsmanović je sve uvjereniji da je na neki način povezan s ubojicom te s vremenom postaje svjestan da ako želi uhvatiti krivca, morat će se suočiti i s vlastitim demonima. KLAN

Crnohumorni i komični tonovi, surovo okruženje i pomalo drugačiji pogled na svijet kriminala glavna su obilježja srpske serije 'Klan', redatelja i scenarista Slobodana Skerlića. Serija je izazvala velik interes gledatelja u cijeloj regiji. U zapletu serije prepoznati su pojedini stvarni događaji iz beogradskog podzemlja, kao i to što je kriminal prikazan onakvim kakav jest – beskrupulozan talog društva i njegovi mutni poslovi i obračuni u seriji lišeni su bilo kakvog uljepšavanja. Ubojstvo Tigra, najvećeg mafijaškog bossa ovog dijela Europe iz temelja je uzdrmalo srpsko podzemlje. Mnogi žele zauzeti njegovo mjesto i spremni su napraviti sve da bi ga i osvojili. Na marginama tog svijeta, Šok (Aleksandar Dimitrijević) i Paša (Nedim Nezirović), provincijalci i ne pretjerano uspješni sitni lopovi, tek počinju svoju karijeru koja će ih dovesti do neslućenih visina. UBICE MOG OCA

