Serija 'Tri sestre' postala je jedna od najgledanijih turskih serija. Zavoljeli su je i hrvatski gledatelji koji su je mogli pratiti na RTL-u te na PLAYU na kojem možete pogledati propuštene epizode. Zasad je snimljena prva sezona, a fanovi željno iščekuju nove epizode.

Radnja prati Nesrin i Sadika koji su u braku 25 godina te imaju kćeri Turkan, Donus i Deryu s kojima žive u malom gradu na obali Egejskog mora. Njihova najstarija kći Turkan odrasla je čitajući priče o bezvremenskoj ljubavi. Sanja o tome da pronađe muškarca s kojim će biti sretna do kraja života. Vjeruje da će se to ostvariti kada joj priđe Somerova majka i kaže da je želi za svoju snahu, no uskoro se ono što je trebalo biti bajka, pretvori u noćnu moru.

Serija 'Tri sestre' nastala je prema istoimenom turskom bestselleru Iclal Aydin, a upravo ona glumi majku tri sestre. Turska glumica, spisateljica i televizijska voditeljica istaknula je da je priča čista fikcija i da nije inspirirana stvarnim događajima.

"To je kombinacija tragedije i komedije, kao što često i bude u životu", rekla je Iclal koja je prošle godine boravila u Sarajevu.

Glumica je privlačila pozornost i svojim ljubavnim životom, a 2019. je potvrdila da se razvela od redatelja Efea Kubilaya nakon četiri godine braka.

"Mislim da znate da je čovjeku teško objasniti neke stvari koje čak i samom sebi teško može objasniti i prihvatiti. Naša šutnja nije bila zato što smo to "tajili od svih" nego jer smo se pokušavali priviknuti na ovu novu situaciju i dovršiti naš razlaz. Barem je meni tako bilo", oglasila se tada na Instagramu.

To ju je posebno pogodilo jer je to bio njezin četvrti razvod. Prvi put se udala kao 19-godišnjakinja, a brak nije dugo trajao.

Njezin drugi suprug bio je redatelj Kemal Başbuğ s kojim je 2001. dobila kćer Zeynep (21). Razveli su se 2005. godine.

Već godinu dana kasnije udala se za pjevača Tunu Kiremitçija, no njihov brak je potrajao tek godinu dana. "Radila sam velike greške u ljubavi nakon 30. godine. I konačno sam shvatila da ništa na svijetu nije vrjednije od mene same", istaknula je glumica tada.

