'Sonic: Super jež' animirana je serija nastala prema 'Sonic the Hedghog', videoigrici autora Yujia Nake, Naotoa Ohshime i Hirokaze Yasuhare. Prva je nastala u računalno generiranoj animaciji i visokoj rezoluciji, a sada ju možete gledati i na Kockici od 9:10 sati i na PLAYU.

Tko je ovaj sladak jež?

Sonic je poznat po svojoj plavoj koži, velikim zelenim očima i dugim, tankim nogama. Njegovi prsti na nogama su dugi i zakrivljeni, a na svakoj nozi ima po tri prsta. Sonic ima karakteristične bijele rukavice koje pokrivaju ruke, a na glavi nosi crvenu kapu i crvene cipele. Ove cipele su jedinstvene jer imaju srebrne trake koje se brzo vrte dok Sonic trči, što mu pomaže da ubrza još više.

Sonic je poznat po svojoj brzini i agilnosti. On može trčati brže od zvuka i čak se uspinjati na zidove dok trči. On također ima sposobnost da se kotrlja u kuglu i tako se kreće još brže. Uz to, poznat je i po svojoj hrabrosti i upornosti u borbi protiv zla. Duhovit je, drzak i uvijek spreman na akciju. Također je vrlo samouvjeren i ima smisla za pravdu. Kao heroj, Sonic je uvijek spreman pomoći drugima.

Izvor: RTL

Jedan od njegovih najbližih prijatelja jeTails, mladi dvorep jež koji ima sposobnost da leti i uvijek pomaže Sonicu u borbi protiv zla. Knuckles, crveni jež koji ima vrlo snažne ruke i sposobnost da iskopava tunele. Knuckles je na početku bio protivnik Sonica, no kasnije su postali dobri prijatelji i Amy Rose, ružičasti jež koji je zaljubljen u Sonica. Amy je često uključena u Sonicove avanture i pomaže mu u borbi protiv zla.

Osim s prijateljima, Sonic se često susreće i sa svojim neprijateljima u pustolovinama. Neki od glavnih neprijatelja su Dr. Eggman, ludi znanstvenik koji želi osvojiti svijet. Eggman je jedan od najvećih neprijatelja Sonica i stalno smišlja nove planove kako bi uništio Sonica i njegove prijatelje. Shadow, crni jež koji je stvoren da uništi Sonica. Shadow je često na suprotnoj strani od Sonica, no nekad mu i pomaže u borbi protiv Eggmana. Metal Sonic je robot napravljen da bude suparnik Sonica u brzini i agilnosti. Metal Sonic je jedan od najmoćnijih neprijatelja Sonica i uvijek predstavlja veliki izazov za njega.

Sonic je hrabar jež koji je spreman učiniti sve kako bi zaštitio svoje prijatelje. On nikad ne odustaje od borbe protiv zla i uvijek pronalazi način kako da ih pobijedi.

Animiranu seriju pogledajte na PLAYU!