UVIJEK SE OŽENI Sva televizijska vjenčanja fatalnog Cana Yamana: Kolegicu je oženio dvaput, a s drugom je imao svadbu po svom...

'Gospodin Pogrešni', 'Sanjalica' i 'Pun Mjesec'. U sve tri serije fatalni turski glumac Can Yaman oženio je svoje televizijske partnerice. U 'Sanjalici' Sanem Aydin pala je na zločestog dečka, u seriji 'Pun Mjesec' Nazli i Ferit to su morali učiniti kako bi dobili skrbništvo nad dječakom Bulutom, a 'Gospodin Pogrešni' na kraju ipak nije bio toliko pogrešan za Ezgi Inal. U galeriji pogledajte kako je to sve teklo.