Sve što niste znali o 'Prljavom plesu': Kultni film i nakon 36 godina krije brojne tajne

Patrickova supruga Lisa je bila na audiciji za ulogu Johnnyjeve plesne partnerice Pen

Producenti su Patricku kasnije priznali kako su bili uvjereni da će on prihvatiti ulogu u filmu samo pod uvjetom da Lisa glumi Pen i bili su spremni popustiti, ali s obzirom na to da on to nikada nije tražio, ulogu je ipak dobila Christina Rods