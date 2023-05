Hvaljena bosansko-hercegovačka krimiserija 'Kotlina' nastala je u suradnji oskarovca Danisa Tanovića i Amre Bakšić Čamo, koju ekskluzivno možete pogledati na PLAYU, otkriva drugačije i dosad neviđeno Sarajevo. Viši inspektor Edib Pašić (Feđa Štukan) i njegov mlađi kolega Mido Zec (Boris Ler), pozvani su na očevid u Zemaljski muzej u Sarajevu, gdje je pronađeno tijelo nepoznatog muškarca. Novinarka portala Sloboda, Ajla Pašić (Ida Keskić) stiže u muzej na ranije dogovoreni intervju s direktoricom Selmom, ali joj prisustvo policije privuče pažnju. Iako se prvotno smrt muškarca smatrala nesretnim slučajem, nestanak leša iz mrtvačnice i skriveni motivi zaposlenih u Muzeju, istražitelje vode u mrežu korupcije, pritisaka, osobnih neuspjeha, neimaštine, beznađa i međunarodnog kriminala. Istražujući slučaj koji se dodatno komplicira, prisiljeni su zaroniti u današnje Sarajevo i donijeti odluke koje je teško opravdati, ali lako razumjeti.

Izvor: RTL

Kad je riječ o uspjehu jedne serije, ključnu ulogu igraju talentirani glumci koji likove oživljavaju na malim ekranima. Serija 'Kotlina' se svakako može pohvaliti izvrsnom glumačkom ekipom, a jedan od glavnih glumaca koji je privukao pažnju publike je Feđa Štukan. Rođen u Bosni i Hercegovini, Štukan je stekao reputaciju kao izuzetan glumac s bogatom filmskom i televizijskom karijerom. Njegov izvanredan talent i predanost umjetnosti čine ga jednim od najcjenjenijih i najprepoznatljivijih glumaca u regiji.

Još kao dijete, Feđa je pokazao interes za umjetnost i glumu, a svoju strast prema glumi razvijao je tijekom školovanja. Nakon završetka srednje škole, upisao je Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu, gdje je stekao formalno obrazovanje u glumi. Feđa je na interesantan način shvatio da se želi baviti glumom.

"Moja prva uloga bila je u psihijatrijskoj klinici kada sam odglumio ludilo da bih se izvukao iz vojske. Tamo sam naslutio talent, prijateljica mi je predložila glumu. Iz ludnice sam otišao na prijemni i evo me", otkrio je Feđa za Story.hr.

Nakon što je diplomirao, Feđa je brzo započeo svoju profesionalnu glumačku karijeru. Počeo je glumiti u kazalištima diljem Bosne i Hercegovine, gdje je pokazao iznimnu sposobnost transformacije u različite likove i izražavanja širokog raspona emocija na sceni. Njegove izvedbe bile su snažne, uvjerljive i duboko emotivne što je osiguralo da postane traženi glumac u regionalnim kazalištima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za Story.hr otkrio je kako se prije skoro 20 godina borio s teškim ovisnotima - alkohol i droga. Također, doživio je i smrt tadašnje djevojke, preživio rat i još mnoga toga što ga je dotuklo. Rekao je kako je jedini izlaz tada za njega bila droga, točnije heroin. Postao je teški ovisnik, no na kraju se ipak izborio za život, pronašao snagu za dalje...

"Bio sam na raskrižju i imao dvije moguće opcije. Jedna je smrt, a druga život. Kakav god da jest, jedini je koji ću ikada živjeti i ako preuzmem kormilo, mogu otići bilo kamo i postići bilo što. Odbacio sam smrt kao opciju, odbacio sam strah od života, prigrlio neizvjesnost i okrenuo se intenzivnom življenju", rekao je Feđa za Story.hr.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U svojoj glumačkoj karijeri radio je s velikim holivudskim zvijezdama - Gary Oldman, Tom Hardy, Ben Kingsley, Terrence Malick, Thomas Vinterberg, James Cosmo, Tim Robbins, Ashley Judd, Ridley Scott, Stellan Skarsgård, Sean Bean, Luc Besson, Sam Mendes, Daniel Craig, Colin Firth, Max von Sydow, Benicio Del Toro. Napisao je roman 'Blank', biografiju na koju su ga potaknuli poznati glumci Angelina Jolie i Brad Pitt.

"Dok smo snimali film 'U zemlji krvi i meda', sprijateljio sam se s Angelinom. Imali smo prilično sličan život. Probleme s drogama i alkoholom. Razgovor je tako i počeo. Poslije smo razgovarali o padobranstvu i avijaciji, jer je i ona padobranac i pilot, oboje vozimo motore. Imali smo puno tema za razgovor, poslije je došao i Brad, sprijateljili smo se vrlo lako. I on je motorist i pilot. Brad i Angelina predložili su mi da napišem sinopsis za mogući film, a on se razvio u rukopis koji sam vrlo stidljivo dao kolegi pilotu Vedranu na čitanje. Natjerao me da obećam da ću to objaviti", rekao je Feđa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osim svoje uspješne glumačke karijere, Feđa Štukan također se ističe kao angažirani društveni aktivist i glasnik za ljudska prava. Kroz svoje aktivnosti, nastoji podići svijest o važnim pitanjima i doprinijeti pozitivnim promjenama u društvu. Najveća motivacija u životu su mu njegova supruga i kćer Aya radi koje mu se svijet promijenio.

"Rođenje moje kćeri najdivniji je trenutak u mom životu. To je promijenilo gotovo sve", komentirao je Feđa.

Seriju 'Kotlina' pogledajte na PLAYU!