TOP 5 Urednička preporuka najboljih serija koje će vas zabaviti ovog ljeta: Pogledajte ih na PLAYU

Kalifornikacija

Otkačena i duhovita serija vrti se oko života polupropalog romanopisca Hanka Moodyja (David Duchovny), kojeg žene obožavaju zbog šarma, a muškarci se dive njegovoj sposobnosti da spava s brojnim prekrasnim djevojkama. Svakoga dana može ga se zateći u krevetu s drugom ženom, što nimalo ne pomaže dostizanju njegova konačnog cilja, obnavljanju obitelji. Hank pokušava pomoći u odgoju svoje 13-godišnje kćeri Becce (Madeleine Martin), koju ima s bivšom djevojkom Karen (Natascha McElhone) za kojom još uvijek pati. Njegov agent ne bi imao ništa protiv oživljavanja njegove spisateljske karijere, no Hank se nikako ne može riješiti kreativne blokade. Njegovo samodestruktivno ponašanje – opijanje, droga i žene – istovremeno uništavaju i obogaćuju njegovu karijeru. Izvrsna humoristična serija 'Kalifornikacija' nagrađena je i nominirana za brojne prestižne nagrade, uključujući Zlatni globus, Emmy i BAFTA. Seriju pogledajte na PLAYU!

Luminari

Snimljena prema nagrađivanom romanu Eleanor Catton, serija „Luminari“ („The Luminaries“, 2020.) donosi intenzivnu i napetu priču o ljubavi, ubojstvu, magiji i osveti smještenu na divljoj obali Novog Zelanda u jeku zlatne groznice 1860-ih. U glavnoj ulozi ove briljantne serije su Eva Green („Casino Royale“) i Eve Hewson („Robin Hood“). Seriju pogledajte na PLAYU!

Pad

Uzbudljiva dramska serija 'Pad' nastala je prema motivima autobiografskog bestselera 'Godina prođe, dan nikada' popularnog glumca Žarka Lauševića („Senke nad Balkanom“, „Državni službenik“), a pod redateljskom palicom Bojana Vuletića („Porodica“). Iako je serija uzela samo polazište svoje priče u popularnoj knjizi, na kraju odlazi u nekom drugom smjeru. Sve kreće od kobnog događaja u kolovozu 1993., u trenutku kada dva brata, Ivan i Stojan stižu do stana svog ujaka, nedaleko od mjesta na kojem se u Podgorici upravo dogodio sukob s tragičnim posljedicama. Od tog trenutka priča prati pad jugoslavenske zvijezde Ivana Maslaća, njegovu unutarnju borbu, prolazak kroz suđenje i zatvorski sustav te na kraju bolno suočavanje s obiteljima žrtava. Glavnu ulogu ponio je Milan Marić, poznat po ulogama u hit-seriji 'Državni službenik' te biografskoj drami 'Toma'. Seriju pogledajte na PLAYU!

Budi moje sunce

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Haziran (Ayça Aysin Turan) je cijeli svoj život živjela samo u velikim gradovima. U gradu može ostvariti svoje ambicije, a trenutno teži premještaju u Tokio. No na putu do ostvarenja tog sna, u međuvremenu, šef je pošalje na mali otok, s kojeg je njezina majka, da uvjeri Poyraza da proda zemljište kako bi se izgradio hotelski kompleks. S druge strane, Poyraz (Alp Navruz) je čovjek od prirode, muškarac odrastao na otoku. On mrzi sve ono što Haziran voli. Ne voli gužvu, tehnologiju, turiste. Ako je oko njega ono malo ljudi koje voli, ne treba mu ništa drugo. Barem je tako mislio Poyraz do trenutka kad je upoznao Haziran... Da pitate Haziran, rekla bi da ne može živjeti nigdje drugdje osim u gradu, no uz pravog muškarca može li promijeniti mišljenje? Seriju pogledajte na PLAYU!

Mr. Bean

Rowan Atkinson stvorio je lik prema kojem je snimljena kultna serija „Mr. Bean“, koja se u originalu prikazivala od 1990. do 1995. u trajanju od 15 epizoda, koje su napisali, uz Rowana Atkinsona, Robin Driscoll, Richard Curtis i Ben Elton. Inspiraciju za ekranizaciju Mr. Beana Atkinson je dobio za vrijeme magisterija na Oxfordskom sveučilištu. Mr. Bean, dijete u tijelu odraslog muškarca, susreće se sa svakodnevnim zadacima, koji uvijek izmiču kontroli. Seriju pogledajte na PLAYU!

Serije pogledajte na PLAYU!