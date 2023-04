Turska humoristična serija o mladoj djevojci Sanem koja sanja o tome da postane spisateljica, no roditelji je prisile da bira između dogovorenog braka i pronalaska odgovarajućeg posla. Odlučuje se za posao i pronalazi ga u marketinškoj agenciji, a ubrzo se zaljubi u svog šefa. Serija je dobila brojna priznanja diljem svijeta. Mladi glumac Cam Yaman osvojio je tri nagrade za najboljeg glumca u humorističnoj seriji, jednako kao i njegova partnerica u seriji, Demet Özdemir. Seriju ne propustite na PLAY Premium.

'Gospodin pogrešni' (Bay Yanlis) je romantična humoristična serija koja će oduševiti sve obožavatelje turske serije 'Sanjalica'. U ovoj seriji glavnu ulogu također ima zgodni Can Yamman, no ovoga puta partnerica mu je šarmantna Özge Gürel. Mlada djevojka Ezgi osjeća se izdano od strane muškog roda, a njezina posljednja veza doživjela je pravi debakl kada je dečka pronašla s ljubavnicom. I dok se oporavlja od traume i vjeruje kako nikada neće pronaći svog gospodina savršenog, upoznaje zgodnog Ozgura. Ozgur je bogati ženskaroš, slobodnog duha i ovisnik o adrenalinu, a njegove veze su kratkotrajne. Spoj ovo dvoje mladih ljudi pravi je recept za katastrofu, no sudbina će ipak uplesti svoje prste.

Haziran (Ayça Aysin Turan) je cijeli svoj život živjela samo u velikim gradovima. U gradu može ostvariti svoje ambicije, a trenutno teži premještaju u Tokio. No na putu do ostvarenja tog sna, u međuvremenu, šef je pošalje na mali otok, s kojeg je njezina majka, da uvjeri Poyraza da proda zemljište kako bi se izgradio hotelski kompleks. S druge strane, Poyraz (Alp Navruz) je čovjek od prirode, muškarac odrastao na otoku. On mrzi sve ono što Haziran voli. Ne voli gužvu, tehnologiju, turiste. Ako je oko njega ono malo ljudi koje voli, ne treba mu ništa drugo. Barem je tako mislio Poyraz do trenutka kad je upoznao Haziran... Da pitate Haziran, rekla bi da ne može živjeti nigdje drugdje osim u gradu, no uz pravog muškarca može li promijeniti mišljenje?

Miniserija 'Howards End' nastala je prema klasičnom romanu E. M. Forstera koji donosi uzbudljivu priču o dvjema sestrama u edvardijanskoj Engleskoj, a zasigurno će se svidjeti svim obožavateljima Downton Abbeya. Sestre Margaret (Hayley Atwell) i Helen Schlegel (Philippa Coulthard) dobrostojeće su pripadnice londonske srednje klase, a od smrti roditelja vode samostalne i pomalo neuobičajene živote. Nakon što na odmoru upoznaju imućnu i konzervativnu obitelj Wilcox, Margaret se zbliži sa starijom i tradicionalnijom Ruth Wilcox. Ruth umre, ali oporučno ostavi Margaret obiteljsko imanje Howards End. Obitelj želi poništiti oporuku, ali gospodin Wilcox se neočekivano zbliži s Margaret.

Miniserija 'Male žene' (Little Women, 2017), snimljena prema istoimenom voljenom romanu Louise May Alcott usredotočuje se na četiri vrlo različite sestre čije živote pratimo od djetinjstva do odrasle dobi tijekom Američkog građanskog rata. Uz pomoć svoje majke, Jo, Meg, Beth i Amy March istražuju što znači biti mlada žena, proživljavajući sve, od sestrinskog nadmetanja, prvih ljubavi do braka i velikih gubitaka. Smješten u Concordu u Massachusettsu, seriju od tri epizode potpisuje Heidi Thomas, a režira Vanessa Caswill.

Sen Çal Kapımı (Miriše na ljubav) turska je televizijska serija koja je 8. srpnja 2020. premijerno prikazana na Foxu, a pratili su je gledatelji u više od 25 zemalja na gotovo svim kontinentima. Zbog prekrasnih lokacija, zanimljive priče i izvrsnog odabira glumaca ubrzo je postala najgledanija turska serija, čemu je svakako pridonijelo i to što su glavni glumci svoj strastveni odnos iz serije prenijeli i u stvaran život te su postali miljenici tabloida diljem svijeta. Treba istaknuti i slavne turske glumce Neslihan Yeldan, koja je utjelovila Serkanovu majku Aydan Bolat, a koju je hrvatska javnost zavoljela u seriji 'Istanbulska nevjesta', te Ahmeta Somersa koji tumači oca glavnoga glumca, Alptekina Bolata, i koji je poznat iz još jedne turske romantične komedije 'Sanjalica', kao i brojne mlade glumce koji su svojim interpretacijama i atraktivnim izgledom pridonijeli da 'Miriše na ljubav' postane najpopularnija turska serija čije je finale rušilo rekorde gledanosti u svim zemljama u kojima se prikazivala.