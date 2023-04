'Angry Birds' je finska animirana serija bazirana na megapopularnoj istoimenoj franšizi videoigara koja omiljene likove smješta u različite animirane avanture. Igra "Angry Birds" dobila je pohvale za svoju uspješnu kombinaciju zaraznosti, komičnoga stila i niske cijene. Popularnost je dovela do novih inačica igre, crtanoga filma, kao i do planova za igrani film ili televizijsku seriju. Ptice Crveni, Žuti, Bomba, Matilda i Tenk moraju sakriti jaja od opasnih svinja koje ih žele ukrasti pod svaku cijenu pa je luda jurnjava u svakoj epizodi zagarantirana.

Crveni je glavni lik filma koji inače nema prijatelja. On je poznat jer je stalno ljut zbog nečeg. Njegovi jedini prijatelji su Žuti i Bomba. Chuck je poznat po svojoj brzini, on može pobijediti vrijeme u maratonskoj utrci kaže Crveni. Njegov najbolji prijatelj je Bomba kojeg ako se prestraši ili padne u stres, eksplodira. Matilda koja je učiteljica nastave protiv stresa, voli svog učenika Tenka koji je ogroman i koji baš i ne govori. Veli orao je legenda i heroj njihovog otoka, ali nitko ne zna da je još živ. Njihovi neprijatelji, svinje žive na drugom otoku. Njihov zlobni vođa Leonard ima plan da pticama ukrade jaja i da ih pojede.

Radnja se odvija na Ptičjem otoku. Crveni na početku trči kroz šumu da bi dostavio rođendansku tortu točno prije podne, no nije stigao na vrijeme. Otac slavljenika optužio je Crvenog i vratio mu tortom u lice. Kada je išao unatrag, poskliznuo se na vjevericu te pao na njihovo jaje. Svi su završili na sudu, a Crveni je poslan na nastavu protiv stresa. Tamo je upoznao Žutog, Bombu, Tenka i učiteljicu Matildu. Nakon toga stigao je misteriozni brod kraj otoka. Sve su se ptice okupile na plaži da vide što se događa. Došle su svinje. Svinje i ptice su se upoznale, a zatim je Leonard primijetio njihova jaja. Pticama je pokazao njegove najbolje izume, a to su trampolin i velika praćka. Onda je odlučio da će sve ptice okupiti na jedan party, dok bi svinje krale jaja. Ptice su nasjele na foru, ali su Crveni, Žuti i Bomba jedini primijetili to.

Crveni, Žuti i Bomba nastojat će obraniti svoj otok od zloglasnih svinja i vođe Leonarda te će između dvije zaraćene strane dolaziti do sukoba i prepreka.