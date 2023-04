Ona se proslavila ulogom u seriji 'Spasilačka služba', a prema pisanju srpskih medija, ova mega zvijezda trebala bi glumiti u trećem nastavku filma 'Južni vetar'. Nakon Erica Robertsa i Williama Baldwina koji glume u seriji 'Južni vetar: Na granici', a ekskluzivno je možete gledati na PLAY Premium, na setu bi se trebala pojaviti i Pamela Anderson. Da, dobro ste pročitali! Glumit će uz bok Miloša Bikovića i Miodraga Radonjića, a snimanje je u planu za ovo ljeto. Kako su drugi nastavak filma snimao u Hrvatskoj, tko zna, možda će ova zvijezda svoje scene snimati baš u Lijepoj našoj. I sama je, nakon izdavanja memoara i dokumentarnog serijala, priznala kako je vrijeme za zaokret. No, ovoga puta će to biti zaokret po njezinoj mjeri.

"Angažirali smo veliku zvijezdu, ali još je prerano navoditi njezino ime", kažu u filmskoj produkciji, no mnogi vjeruju kako se radi upravo o Pameli jer ima iste agente kao holivudski glumci Eric Robrerts i William Baldwin koji glume u filmu. Prema pisanju srpskih medija, Pamela bi navodno mogla biti plaćena i do milijun eura, no sve ovisi koliko je njezin angažman u filmu, koji bi u kina trebao stići već iduće godine.

Dok se to čeka, novu sezonu serije 'Južni vetar: Na granici' ne propustite na PLAY Premium!