Urednička preporuka za top 5 najboljih filmova: Pogledajte ih na PLAYU

Dva lica siječnja

Uzbudljiv triler snimljen po romanu Patricije Highsmith, poznate po "Talentiranom gospodinu Ripleyu". 1962. glamurozni američki par, karizmatični Chester MacFarland (Viggo Mortensen) i njegova zavodljiva žena Colette (Kirsten Dunst) stižu u Atenu, gdje sretnu Rydala (Oscar Isaac), mladog Amerikanca koji govori grčki te radi kao vodič. Privučen Colletinom ljepotom i impresioniran Chesterrovim bogatstvom i sofisticiranošću, Rydal rado prihvaća njihov poziv na večeru. No ništa nije kako se čini jer par krije brojne mračne tajne. Film pogledajte na PLAYU!

Jedan dan

Dirljiva romantična drama s Anne Hathaway nastala je prema istoimenom bestseleru britanskog pisca i scenarista Davida Nichollsa. Emma i Dexter susreću se na dan njihove fakultetske promocije. Otada ih viđamo svake godine na datum njihova prvog susreta, 15. srpnja. Emma je pametna, no teško dolazi do uspjeha, dok je za Dextera uspjeh u poslu i kod žena normalna stvar. Tijekom godina oni se udaljavaju, dok ih život vodi u raznim smjerovima. No što se više udaljavaju, neka luda sudbina ih ipak primiče jedno drugom, jer oni jednostavno pripadaju skupa. Film pogledajte na PLAYU!

Lopovi, ubojice i dvije nabijene puške

Prvi film u režiji Guya Ritchieja 'Lopovi, ubojice i dvije nabijene puške' (Lock, Stock & Two Smoking Barrels, 1998) donosi priču o četvorici mutnih tipova iz londonskog East Enda predvođenih pokerašem Eddyem (Nick Moran). On se, financijski potpomognut svojim prijateljima Tomom (Jason Flemyng), Soapom (Dexter Fletcher) i Baconom (Jason Statham), uključi u skupu partiju karata s Hatchetom Harryjem (P. H. Moriarty), lokalnim kockarskim i pornografskim glavonjom. Eddy mu ostaje dužan veću svotu novca i tu stupa na scenu Harryjev divovski utjerivač dugova Barry the Baptist (Lenny McLean). On im objasni da će početi sjeckati prste ako u roku od tjedan dana prijatelji ne isplate lovu, ili ne predaju njegovom šefu u vlasništvo pub Eddyjevog oca (Sting). Film pogledajte na PLAYU!

Zamjena

Kassie (Jennifer Aniston) i Wally (Jason Bateman) najbolji su prijatelji. Wally je uvijek želio nešto više, no, kako njegov prijatelj Leonard (Jeff Goldbluma) voli istaknuti, tu je priliku propustio prije šest godina kada se smjestio u „prijateljsku zonu“. U svojim tridesetima, Kassie još uvijek nije pronašla pravu ljubav i nestrpljivo zaključuje da je više ne može čekati te želi postati majka. Izbor je pao na banku sperme, a ona želi upoznati donatora. Iako Wally predloži da on bude donator, Kassie odbije ponudu jer bi tako nešto bilo jako neobično s obzirom da su prijatelji. Sedam godina kasnije Kassie se sa sinom Sebastianom vraća u stari stan pokušavajući donatora Rolanda (Patrick Wilson) više uključiti u njihove živote. Wally, pak, primjećuje koliko jako dječak sliči njemu. Film pogledajte na PLAYU!

Ala je lep ovaj svet

Šarmantna romantična komedija 'Ala je lep ovaj svet' (2022.) s Anđelkom Prpić i Andrijom Kuzmanovićem u glavnim ulogama odmah je osvojila regionalnu publiku, ali i kritičare. U filmu anđeo Ljubiša, ostarjeli Kupid neposlušnih krila, pokušava spojiti šeprtljavog i neafirmiranog, ali genijalnog redatelja Batu s popularnom, prelijepom, ali prilično površnom TV voditeljicom Unom. Ljubiša dovodi neobični par u situacije koje im mijenjaju život, a na veoma duhovit način objašnjava nedostatke i propuste našeg društva. Film pogledajte na PLAYU!

