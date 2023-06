Urednička preporuka za top 5 najboljih filmova: Pogledajte ih na PLAYU

Dajem im godinu

Otkad su se sreli na partiju, ambiciozna Nat i pisac u usponu Josh, neizrecivo su sretni usprkos svojim različitostima. Njihovo je vjenčanje bajka, no obitelj, prijatelji pa čak i svećenik nisu sigurni da će oni trajati. Joshova bivša Chloe i Natin zgodni američki klijent Guy mogli bi postati atraktivne alternative. Približava se prva godišnjica, hoće li je oni dočekati skupa? Film pogledajte na PLAYU.

Otporan na smrt

Film Quentina Tarantina 'Otporan na smrt' ('Death Proof', 2007) uvodi nas u svijet kaskadera Mikea (Kurt Russell). Mike ne može zatomiti svoje psihopatske porive - opsjednut je mladim djevojkama koje se izazovno ponašaju, te ih slijedi, fotografira i na kraju ih pregazi svojim ubojitim automobilom. U gradiću Lebanon u Tennesseeju pronalazi grupu djevojaka koje rade kao glumice i kaskaderke. Vidjevši ih kako se provode u jurećem automobilu, ni ovaj put neće moći odoljeti da ih ne pokuša ubiti... Film pogledajte na PLAYU.

Lopovi, ubojice i dvije nabijene puške

Prvi film u režiji Guya Ritchieja 'Lopovi, ubojice i dvije nabijene puške' (Lock, Stock & Two Smoking Barrels, 1998) donosi priču o četvorici mutnih tipova iz londonskog East Enda predvođenih pokerašem Eddyem (Nick Moran). On se, financijski potpomognut svojim prijateljima Tomom (Jason Flemyng), Soapom (Dexter Fletcher) i Baconom (Jason Statham), uključi u skupu partiju karata s Hatchetom Harryjem (P. H. Moriarty), lokalnim kockarskim i pornografskim glavonjom. Eddy mu ostaje dužan veću svotu novca i tu stupa na scenu Harryjev divovski utjerivač dugova Barry the Baptist (Lenny McLean). On im objasni da će početi sjeckati prste ako u roku od tjedan dana prijatelji ne isplate lovu, ili ne predaju njegovom šefu u vlasništvo pub Eddyjevog oca (Sting). Film pogledajte na PLAYU.

Vrijeme je novac

Odličan znanstveno-fantastični triler vodi nas u daleku budućnost u kojoj ljudi prestaju starjeti nakon 25. godine, ali trebaju kupiti vrijeme za svaki novi dan života. Bogati postaju besmrtni, dok siromašni umiru mladi. Will (Justin Timberlake) je dobio novu priliku za još mnogo godina života, no stvari se ne odvijaju kako trebaju te u očajničkoj namjeri da preživi otme kćer bogataša (Amanda Seyfried). Film pogledajte na PLAYU.

Američka pita

Jim Levenstein (Jason Biggs) Kevin Myers (Thomas Ian Nicholas), Paul Finch (Eddie Kaye Thomas) i Chris Ostreicher (Chris Klein) pokušavaju izgubiti nevinost prije mature. I dok Chris iznenada propjeva, Kevin pokušava nagovoriti svoju djevojku na seks, a Finch proširiti lažne glasine, Jim pokušava spavati s slovačkom studenticom na razmjeni, Nadiom (Shannon Elizabeth), no zbog prevelikog uzbuđenja već kod predigre ljubav završava. Film pogledajte na PLAYU.

