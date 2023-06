Serija je proglašena najboljom serijom u 2020. godini i dobila je 9 Emmyja! Prihvaćena od strane kritičara i obožavana od strane gledatelja širom svijeta, ova originalna hit-komedija usredotočila se na dramu bogate i neponovljive obitelji Rose. Nakon financijskog sloma nekada bezobrazno bogati Roseovi prisiljeni su preseliti se u Schitt’s Creek - mali, depresivni grad koji su nekoć kupili iz šale. Koliko će im se biti teško oprostiti od svojih razmaženih života i suočiti s novonastalim siromaštvom, kako će i hoće li otkriti što znači obitelj?

Izvor: RTL

Dan Levy je višestruko nagrađivani Emmy voditelj, pisac, glumac, redatelj i producent koji je svoju karijeru izgradio pričajući živopisne i komične priče, čime se postavio kao oslonac Hollywooda. Levy je najpoznatiji po svom radu na jednoj od najomiljenijih serija na televiziji, Schitt's Creek, koju je kreirao zajedno sa svojim ocem Eugeneom Levyjem. Serija je dobila devet nagrada Emmy za svoju šestu i posljednju sezonu, srušivši velike rekorde postavši najnagrađivanija humoristična serija u jednoj godini, prva humoristična ili dramska serija koja je osvojila sve četiri glumačke kategorije i primila najviše pobjeda za humorističnu seriju u svoju posljednju sezonu.

Izvor: Privatna arhiva

Levy je svoju televizijsku karijeru započeo kao suvoditelj MTV-jeve vodeće emisije MTV Live, a kasnije je bio i koautor, voditelj i koproducent kritički hvaljenog hita The After Show i njegovih raznih inkarnacija, uključujući The Hills: The After Show i Grad: Live After Show. Levy je također napisao, producirao i glumio u svom božićnom specijalu za MTV, Holi-Do's & Don'ts Daniela Levyja, bio je sudomaćin dodjele MTV Movie Awards Red Carpet, X-Factor pretprograma, nacionalne pokrivenosti Olimpijskih igara u Vancouveru Games za CTV, bio je suvoditelj The Great Canadian Baking Show, a također je gostovao u emisiji Modern Family. Levy je debitirao uz Tinu Fey u filmu "Admission".

Izvor: RTL

Eugene Levy je nagrađivani glumac, pisac i producent. Do danas se pojavio u više od 60 filmova, od kojih je osam premašilo granicu od 100 milijuna dolara. Uspjeh na blagajnama filmova kao što su 'Bringing Down the House' (2003.), 'Cheaper by the Dozen 2' (2005.) i 'Father of the Bride Part II' (1995.) označio ga je kao jednog od najpopularnijih holivudskih komičnih glumaca. Ali upravo je uloga Noaha Levensteina u franšizi 'Američke pite' učvrstila njegovu reputaciju omiljenog američkog tate. Levyjeva posljednja uloga na velikom platnu bila je ona Doryna oca u Disney/Pixar hitu 'Finding Dory', u kojem glumi uz Ellen DeGeneres i Diane Keaton. Film je premašio brojku od 1 milijarde dolara diljem svijeta i na putu je da postane jedan od animiranih filmova s ​​najvećom zaradom svih vremena.

Izvor: Privatna arhiva

Levy je osnovao tvrtku 'Not A Real Company Productions' 2013. godine (sa svojim sinom Danielom Levyjem i direktorima Andrewom Barnsleyem i Fredom Levyjem) za produkciju Schitt's Creeka, televizijske serije za CBC/ITV koju je sukreirao, suizvršni producent i suigrači u njoj. s Danielom Levyjem. U komediji vođenoj likovima s jednom kamerom također glume Catherine O'Hara, Annie Murphy i Chris Elliott.

Izvor: RTL

Dan i Eugene Levy postali su prvi par otac-sin koji je osvojio Emmy u istoj godini, a Dan je impresivno izjednačio rekord za najveći broj pojedinačnih pobjeda u jednoj sezoni s ukupno četiri pobjede. Seriju pogledajte na PLAY Premium.