Teo je vedar i pametan 9-godišnjak, naizgled baš poput ostalih vršnjaka. No skriva veliku tajnu i posebnu supermoć – kad god se mora suočiti s nekom emotivnom situacijom, on kihne i pretvara se u životinju! No to nikad nije ista životinja pa dječak Teo tako jednoga dana može biti tigar, drugog papiga, a trećeg medvjed! Pritom, poprima i neke životinjske osobine – sikće kao zmija, laje kao pas ili kljuca kao kokoš.

Bajkoviti film za djecu, mlade i odrasle 'Most za Terabithiju' (Bridge to Terabithia, 2007) dolazi od producenata megapopularnih 'Kronika iz Narnije: lav, vještica i ormar', i predstavlja avanturističku priču o prijateljstvu, obitelji i snazi mašte. Jess Aarons (J. Hutcherson) povučeni je dječak koji, iako ima brojnu obitelj, često vrijeme provodi sam. No kad upozna novu učenicu Leslie Burke (A. S. Robbd), Jess se sprijatelji s njom. Jess i Leslie sve više vremena provode zajedno, lutaju šumom, povjeravaju se jedno drugome. Tako lakše podnose i opaku djevojčicu Janice (L. Clinton), strogu učiteljicu koju zovu Čudovišna Usta i sve drugo što nije lijepo. Jednoga dana, na prijelazu s jedne na drugu stranu šumskog potoka, naiđu na debelo uže uz pomoć kojega prijeđu na drugu obalu. Leslie zemlju s druge strane potoka prozove Terabithijom, a njezine stanovnike Terabitijcima.

Animirana serija koja prati Piratu dok putuje Velikim morem za kormilom svog broda, Pink Skull, sa svojom vjernom posadom u potrazi za avanturom. Njezin najbolji prijatelj Capitano upravlja crvenim hidroavionom i pridružuje im se u njihovim nautičkim istraživanjima. Mladi gledatelji isplovljavaju s ovim junacima u beskrajnu potragu za blagom punu avanture i humora a pritom uče o vrijednosti timskog rada i prijateljstva.

Dječak Bastian maštovito je i osjećajno dijete koje je zbog toga često žrtva neshvaćanja odraslih i zadirkivanja ostale djece. Bježeći pred grupom školskih nasilnika, Bastian se sklanja u knjižaru iz koje ukrade tajanstvenu knjigu o kojoj je trenutak prije razgovarao s knjižničarom. Zaključa se na školski tavan i počinje čitati priču o dječaku koji živi u svijetu Fantazije. On je ratnik Atreyu koji mora spasiti bolesnu Caricu i cijelu Fantaziju od prijetnje koja se zove Ništavilo. Atreyu kreće na mukotrpno putovanje kako bi spasio svoj svijet, ali vremena je sve manje. U jednom trenutku Bastian shvaća da je on dio te priče te da je dječak koji se spominje kao spas - on sam.

Francuski obiteljski animirani film o SamSamu koji je vrlo sretan što će ugostiti svoju prijateljicu Daisy. Upravo tada Tugići, bube koje šire tugu svuda oko sebe, započnu invaziju na SamPlanet. SamSam i njegovi prijatelji moraju ih pokušati nasmijati kako bi ih pretvorili u Smješkiće. A kako bi ih se zauvijek riješili, SamSam će se morati boriti protiv Piratrociousesa te saznati i shvatiti pravu istinu o svojoj prijateljici Daisy.

"Yu-Gi-Oh! Zexal" japanska je animirana serija s popularnim japanskim mangama čija se radnja odvija u bliskoj budućnosti u Heartland Cityu. Yuma Tsukumo glavni je lik, mladi duelist koji želi sudjelovati u dvoboju čudovišta te postati prvak igre. Yuma sudjeluje u mnogim dvobojima te se svim snagama trudi postati što bolji igrač kako bi ostvario svoj san o uspjehu.

