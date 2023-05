ZABAVI NIKAD KRAJA Komedija, romantika, akcija: Pogledajte feel-good filmove na PLAYU!

Billy (Vince Vaughn) i Nick (Owen Wilson) prodavači su čije je karijere jednostavno torpedirao dolazak digitalnog doba. Pokušavajući dokazati da ih vrijeme nije pregazilo, usprkos nevjerojatno slabim izgledima uspijevaju se ubaciti u Google. No to je samo pola bitke. Sada se moraju natjecati sa skupinom najprobranijih mladih studenata i tehnoloških genija kako bi od pripravnika postali zaposlenici. Film pogledajte na PLAY Premium.

Izvor: RTL

Mlada Amerikanka Sophie (Amanda Seyfried) dolazi u Veronu, grad u kojem je rođena Julija - slavni lik iz još slavnijeg djela "Romeo i Julia". Sophie se uskoro pridružuje grupi dobrovoljki koje odgovaraju na pisma Juliji u kojima traže ljubavne savjete. Sophiejin odgovor na pismo iz davne 1951. inspirira njegovu autoricu da nakon toliko godina doputuje u Italiju u potrazi za davno izgubljenom ljubavi. Taj će dolazak pokrenuti niz nevjerojatnih događaja u kojima će svatko od likova upoznati pravo značenje ljubavi i doživjeti trenutke o kojima nikad nisu sanjali...Film pogledajte na PLAY Premium.

Izvor: RTL

'Deset u pola' nova je komedija redatelja Danisa Tanovića. Radnja filma odvija se u Sarajevu, u svibnju 2021. godine. Baščaršija se pokušava oporaviti od duge i teške pandemijske godine. Pandemija još traje, ali ipak dolazi ljeto, postoji nada da bi se stvari mogle, barem nakratko, popraviti. Kada jedno jutro u Enesovu ćevabdžinicu uđe Zagrepčanka koja kaže da je došla probati "najbolje ćevape u Sarajevu", on je pošalje kod Ize, da bi tako i on tradicionalno mogao nakon prve uslužene mušterije, priuštiti sebi zadovoljstvo prve jutarnje kave. Ova sasvim bezazlena, prijateljska gesta, izaziva potpuni raspad prijateljskog, poslovnog i privatnog života, ne samo Enesovog i Izinog već i cijelog grada. Gdje se jedu najbolji ćevapi u Sarajevu? Film pogledajte na PLAY Premium.

Izvor: RTL

Ashley (Lindsay Lohan) je djevojka kojoj se sreća uvijek osmjehivala – lijepa, uspješna u poslu, okružena dobrim prijateljima, privlačana suprotnom spolu…..ukratko, ona uvijek zaustavi taksi otprve. Jake (Chris Pine), s druge strane, nije niti približno toliko sretan – nespretan i sklon ozljedama, stvari nikada ne idu u smjeru u kojem on želi…i upravo je izgubio posao u kuglani. Ovo dvoje nespojivih jedne večeri sretnu se na maskenbalu i spontano se poljube kada se na nebu pojavi zvijezda padalica. Odjednom, oboje osjete da im se sreća potpuno promijenila. Jake se sprijatelji s poznatim glazbenikom, a Ashely izgubi posao i apartman nakon velikog nesporazuma s policijom. Film pogledajte na PLAY Premium.

Izvor: RTL

Tri djevojke iz Teksasa, Grace, Emma i Meg, odluče otputovati u Pariz. U francuskoj prijestolnici Grace zamijene za britansku bogatašicu Cordeliju Winthrop Scott pa kada se djevojke slučajno domognu Cordelijine pozivnice na raskošni dobrotvorni bal u Monte Carlu, iskoriste priliku da napuste svoj dosadni odmor i krenu na jug. Ondje imaju potpunu slobodu korištenja golema apartmana, odjeće i nakita (uključujući ogrlicu vrijednu četiri milijuna dolara) te kreću u romantičnu pustolovinu ispunjenu zabavama na jahtama, utakmicama pola i dopadljivim neženjama. Ali kad ogrlica nestane, a prava se Cordelia neočekivano pojavi, Grace, Emma i Meg moraju se osloniti na svoj južnjački šarm, pamet i odvažnost da se njihov odmor iz snova ne bi pretvorio u pravu katastrofu. Film pogledajte na PLAY Premium.

Izvor: RTL

Katein san je postati modna dizajnerica, a otac joj daje priliku da se iskaže u njihovoj obiteljskoj firmi. No, već na početku upada u zamku svoje maćehe i njezinih dviju opakih kćeri: one su pokrale sve njezine ideje, a Kate je izbačena iz firme. Dobrom maskom i šminkom Kate se pretvara da je iskusni modni stručnjak Nate i tako se planira suprotstaviti opasnom triju, spasiti očevu firmu i dokazati da se baš svatko može dobro obući. Film pogledajte na PLAY Premium.

Izvor: RTL

Mike je po danu obični dečko, no po noći, on je čaroban. Glavna je zvijezda muške striperske revije koja već godinama drma lokalnim klubom Xquisite. Što ga više dame vole, to više i troše! U mladom Kidu Mike vidi neviđen potencijal. On postaje njegov učenik kojeg će podučiti tajnama zanata i lake zarade. U međuvremenu Mike upoznaje Kidovu sestru Brooke, koja je definitivno netko oko koga će se on poželjeti potruditi sve dok im na put ne stane njegov divlji način života. Film pogledajte na PLAY Premium.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izvor: RTL

Život nakon završetka fakulteta ne ide baš po planu Willa (Miles Teller) i Jillian (Anna Kendrick) koji su se našli na vrlo bizarnim poslovima. Ali uz pomoć obitelji, prijatelja i kolega, ubrzo saznaju da su najvažnije avanture u životu upravo one koje najmanje očekujemo. Film pogledajte na PLAY Premium.

Izvor: RTL

Nakon što su se vjenčali, John (Owen Wilson) i Jennifer Grogan (Jennifer Aniston) sele na Floridu s namjerom da tamo osnuju obitelj. Kako bi na neko vrijeme odgodio rođenje djece, John pokloni Jennifer štene labradora, koje izraste u velikog i nestašnog psa Marleya, koji Johu i Jennifer zadaje puno brige i posla. No njegove nepodopštine pruže Johnu gomilu materijala za novinsku kolumnu. Prema autobiografskoj knjizi kolumnista Johna Grogana, David Frankel je nakon blockbustera “Vrag nosi Pardu” s Meryl Streep, snimio humornu dramu o karijeri, braku i međuljudskim odnosima te svim lijepim trenucima ali i problemima koji se pojavljuju u zajedničkom životu dvoje ljudi. Film pogledajte na PLAY Premium.

Izvor: RTL

Matt Saunders (Luke Wilson) tražio je ljubav svog života i kada je sreo Jenny Johnson (Uma Thurman) pomislio je da ju je konačno pronašao. No izgleda da je pronašao nevolju svog života jer Jenny nikako nije obična djevojka. Iako izgleda kao cura iz susjedstva, Jenny je superheroj i posvećena je borbi protiv zločina. Mada neuništiva, Jenny je prilično nesigurna u sebe, što se vidi iz njenih ljubomornih i posesivnih ispada kada upozna Mattovu kolegicu Hannah (Anna Faris). Zbog te njezine reakcije i na nagovor najboljeg prijatelja, Vaughna Haigea (Rainn Wilson), Matt odluči okončati vezu. Film pogledajte na PLAY Premium.

Izvor: RTL

Filmove pogledajte na PLAY Premium!