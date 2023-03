POVRATAK U 19. STOLJEĆE Zavirite na set reality showa 'Udvaranje': Može li dobra starinska metoda dovesti do nove vječne ljubavi?

Može li dobro starinsko udvaranje dovesti do nove vječne ljubavi, saznat ćemo u novom reality formatu 'Udvaranje' (The Courtship, 2022.), pravoj poslastici za sve obožavatelje romana Jane Austen i raskošnih kostimiranih drama. Glavna junakinja u potrazi za svojim vojvodom sudjeluje u ultimativnom društvenom eksperimentu u romantici i vraća nas u najromantičnije razdoblje Engleske, u 19. stoljeće. Natjecateljica odlazi u stari engleski dvorac, gdje ju čeka 16 potencijalnih udvarača te proživljava pravu ljubavnu bajku. Na raspolaganju ima čitav dvor, od roditelja do dvorskih dama, a uživat će u romantičnim vožnjama kočijom, dvorskim plesovima, čitanju ljubavnih pisama, streličarstvu i vožnji čamcem po jezeru. Uz prekrasnu kostimografiju i nevjerojatno putovanje kroz vrijeme saznaj hoće li junakinja pronaći svog princa na bijelom konju. REALITY SHOW EKSKLUZIVNO POGLEDAJTE NA PLAYU!