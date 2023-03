Može li se ljubav roditi u tropskom raju? Itekako! Najpopularniji dating show na svijetu Love Island spojio je mnoga usamljena srdašca, a hoće li se to dogoditi i u američkoj verziji showa, ne propustite pratiti od ponedjeljka do petka na PLAY Premium. U Love Island USA petero djevojaka i isto toliko muškaraca upoznaje se u uzavreloj atmosferi na poznatom ljetovalištu Santa Barbara u Kaliforniji. Razgolićeni, solo i - napaljeni, već sami po sebi prizivaju strast, a uz mnoge zadatke produkcije, to će itekako još više biti naglašeno u novoj sezoni. Već u prvoj epizodi nekoliko njih završi u ljubavnom klinču, a kandidati se ponašaju kao da sutra ne postoji. A nije na odmet ni osvajanje glavne nagrade u iznosu od 100 000 dolara.

UPOZNAJTE KANIDATE:

Novost u ovoj sezoni je i voditeljska postava, odnosno Love Island USA vodi poznata glumica Sarah Hyland, zvijezda popularne serije 'Moderna obitelj'. "Kada sam ugledala kandidate, nisam mogla prestati buljiti u njih. Toliko su zgodni da očaravaju", rekla je zapanjena Sarah. U toj je ulozi zamijenila je Arielle Vandenberg, koja je Love Island USA vodila tri sezone. Ova vrckasta mlada žena odličan je izbor za takav tip emisije, a pohvale su za njezin voditeljski debi prštale sa svih strana.

Sve sezone Love Islanda – najpopularnijeg dating reality showa na svijetu gledajte samo na PLAY Premiumu!