'Gospodin pogrešni' (Bay Yanlis) je romantična humoristična serija koja će oduševiti sve obožavatelje turske serije 'Sanjalica'. U ovoj seriji glavnu ulogu također ima zgodni Can Yamman, no ovoga puta partnerica mu je šarmantna Özge Gürel. Mlada djevojka Ezgi osjeća se izdano od strane muškog roda, a njezina posljednja veza doživjela je pravi debakl kada je dečka pronašla s ljubavnicom. I dok se oporavlja od traume i vjeruje kako nikada neće pronaći svog gospodina savršenog, upoznaje zgodnog Ozgura. Ozgur je bogati ženskaroš, slobodnog duha i ovisnik o adrenalinu, a njegove veze su kratkotrajne. Spoj ovo dvoje mladih ljudi pravi je recept za katastrofu, no sudbina će ipak uplesti svoje prste.

Özge Gürel je turska glumica rođena u Istanbulu. Ostvarila je zapaženu karijeru u svijetu turske televizije i postala jedna od najomiljenijih glumica svoje generacije. U svijet glume zakoračila je likom Zeynep u filmu Kizim Nerede (2010). Njezina izvedba privukla je pažnju gledatelja i otvorila vrata za nove prilike u industriji. Godine 2014. postala je glavna glumica u filmu Sezona trešanja (Cherry Season) i postala poznata. Imala je glavnu ulogu Nazli Pinar Aslan u filmu Dolunay sa svojim kolegom Can Yamanom koji je glumio Ferita Aslana.

Glumila je u seriji 'Kiralık Aşk' ('Iznajmljena ljubav'). Njezina uloga Defne, simpatične djevojke koja ulazi u fiktivni brak s bogatim Omerom, donijela joj je veliku popularnost i postala je poznata širom Turske. Njezina kemija s partnerom Barışem Arducom osvojila je srca gledatelja, a serija je postala jedan od najgledanijih turskih televizijskih projekata.

Özge je nastavila graditi svoju karijeru i ostvarila brojne zapažene uloge. Glumila je u serijama poput 'Dolunay' ('Pun mjesec'), 'Yıldızlar Şahidim' ('Zvijezde su moji svjedoci') i 'Halka' ('Prsten'), gdje je pokazala svoju raznovrsnost kao glumica.

Njezinu strast prema glumi, predanost radu i izvanredne glumačke vještine dojmile su se širokoj publici. Njezina popularnost na društvenim mrežama svjedoči o velikom broju obožavatelja koji podržavaju njezin rad i prate njezinu karijeru.

